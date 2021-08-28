歐盟英脫談判官 投入法國總統大選

歐盟的英國脫歐談判首席代表巴尼耶，26日宣布將參加明年法國總統大選的右派陣營初選。(路透)

歐洲聯盟(EU)的英國 脫歐談判首席代表巴尼耶26日宣布，將參與中間偏右派陣營初選，挑戰現任中間派總統馬克宏 。巴尼耶並表示，限制移民 將是他的主要政策。巴尼耶2月成立新政治派系「愛國歐洲人」時就引起選總統揣測。

中央廣播電台引法新社報導，大多數分析家預測，明年春天法國總統大選，將是馬克宏和極右派領袖雷朋(Marine Le Pen)之間的對決。但如果出現傳統右派的候選人，可能改變這些預測。

法國右派有意參選總統的人數眾多。巴尼耶表示，他具有長期的政治經驗，使他在選戰中占有優勢，這些經驗包括「傑出的談判」，找到英國脫離歐盟的最佳方法。

在英國脫歐過程中，巴尼耶一直與馬克宏保持密切合作。在被問到現在為何要站出來挑戰馬克宏，他表示，他「想要改變這個國家」。

為了展現更為右派的語調，巴尼耶表示，有必要「恢復國家權威」以及「限制和控制移民」。他並且重申暫停讓移民入境的提議。

在費加洛報(Le Figaro)26日刊出的訪問中，巴尼耶也說，儘管應對曾協助法國的阿富汗人提供庇護，「但法國不能接納每一個人」。