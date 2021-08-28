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糧荒嚴重 北韓防士兵叛逃 中朝邊境築圍牆

編譯中心╱綜合27日電
北韓政府為防止國人與士兵叛逃，出動官軍級的軍人在中國與北韓兩國邊境修築圍牆。圖為北韓與中國的邊境橋梁。（路透資料照片）
北韓政府為防止國人與士兵叛逃，出動官軍級的軍人在中國與北韓兩國邊境修築圍牆。圖為北韓與中國的邊境橋梁。（路透資料照片）

北韓(朝鮮)糧荒問題嚴重，為防止國人與基層士兵叛逃出境，近期下令軍官級別的軍人在北韓與中國兩國邊境修築圍牆。

據脫北者在首爾營運的網站每日北韓報導，從去年開始，北韓政府就曾在三水郡（Samsu）與金正淑郡（Kimjongsuk）等邊境地建造鐵絲網與圍牆，表面上是為了遏止新冠病毒擴散，實際上卻是為了杜絕民眾叛逃。

報導引述消息指出，北韓當局自8月中旬開始以雙重甚至三重安保措施封鎖了邊境，並在邊境部署了「風暴軍團」特種部隊和第七軍團；儘管如此，企圖從監控較鬆散區域逃出的民眾仍絡繹不絕，因此北韓當局決定著手「完全封鎖國境線」。

由於北韓今年的糧食供應量比起往年更加糟糕，軍中普遍營養不良，為了防止士兵在執行封鎖邊境工作時叛逃，北韓政府更動員了駐紮在兩江道（Yanggang Province）的第10軍團少校以上的軍官，參加修築邊牆的工作。

然而，連軍官本身也營養不良，當地民眾甚至諷刺表示，「想知道以前是否也有一樣可悲的軍隊存在」。

報導指出，由於材料供應短缺和百姓甚至士兵偷竊材料，在一些地區，人們看到士兵用空瓶和空罐搭建臨時圍牆。軍人正在砍伐常見的樹木，如紅豆杉和橡樹，用來封鎖邊界。

北韓 邊境 工作

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