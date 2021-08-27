日自民黨魁改選 3雄挑戰菅義偉

首相菅義偉連任自民黨黨魁受挑戰。（路透）

日本 執政黨自民黨宣布，將於下月17日公告黨魁選舉，29日投開票。除了爭取連任的現任黨魁、日本首相菅義偉 ，前外相岸田文雄也表態參選，訴求黨務改革和黨籍議員年輕化，成為菅義偉主要對手。

日本首相通常由執政黨黨魁出任，經國會參眾兩院表決選出。前首相安倍晉三去年8月因病請辭黨魁，剩餘任期至今年9月底，菅義偉於補選勝出。自民黨黨魁任期三年，可連任兩次。

菅義偉因防疫 不力等因素，在多項最新民調支持度跌破三成，但安倍和自民黨幹事長二階俊博、前幹事長石原伸晃等大老，皆公開支持菅義偉連任。

72歲的菅義偉原是安倍內閣的官房長官，2019年公布新年號「令和」，手持看板的模樣被封為「令和大叔」。安倍請辭後，他迅速表態參加黨魁補選，且在沒有自己派閥的情勢下獲其他黨內派系支持而當選，相當罕見。

去年輸給菅義偉的岸田再度宣布參選，他表示：「自民黨應該傾聽民眾聲音，表現自己是個有多元選擇的政黨。」

64歲的岸田以改革為號召，表示將把黨務高層主管任期定為每屆一年、最多連任三屆，防止權力集中；也主張下屆眾院選舉黨推薦的比例代表人選不應超過73歲，讓黨籍眾議員年輕化。

岸田也暗批菅義偉內閣已失去民眾信賴，因此新冠疫情防疫對策難以獲得國民認同。

黨魁參選者必須是國會議員，且獲得20名議員推薦。除了岸田，自民黨政調會長下村博文與前總務大臣高市早苗都表態有意參選，不過可能很難取得20名議員推薦。去年曾出馬的前防衛大臣石破茂則表示不會參選。