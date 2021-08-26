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提告議員性侵反被警方誣陷 印度女子悲痛「自焚身亡」

編譯張君堯／綜合報導
這位24歲的女子聲稱自己2019年在瓦拉納西的家中，遭到印度大眾社會黨議員拉伊（圖）性侵害。她隨後向警方報案，一個月後拉伊自首，此後一直待在監獄裡服刑。（取材自維基百科）
這位24歲的女子聲稱自己2019年在瓦拉納西的家中，遭到印度大眾社會黨議員拉伊（圖）性侵害。她隨後向警方報案，一個月後拉伊自首，此後一直待在監獄裡服刑。（取材自維基百科）

印度一名女子指控政治人物性侵害自己、希望能得到正義，不料隨後對方與警方勾結，更反過來指控該女子偽造文件，讓她最終心灰意冷地與友人一同以自焚表達不公。

每日郵報報導，這位24歲的女子聲稱自己2019年在瓦拉納西（Varanasi）的家中，遭到印度大眾社會黨議員拉伊（Atul Rai）性侵害。她隨後向警方報案，一個月後拉伊自首，此後一直待在監獄裡服刑。

不料去年11 月，這位政治人物的兄弟對原告女子提起偽造訴訟，指控她在案件中提交錯誤的年齡證明。今年3月，該女子向最高法院提出抗辯，要求將案件從阿拉哈巴德（Prayagraj‎）轉移到德里（Delhi）進行公平審判，更聲稱自己面臨「死亡威脅」。但時間來到本月，警方竟然以無法追查到她的原因，讓法院發出逮捕令。

該女子和一名27歲的男性朋友上周前往德里並在Facebook上進行直播，在影片中他們詳細描述了案件以及她所面臨的威脅。影片中，兩人指責警方與被監禁的議員及其親屬勾結在一起，並表示「他們看不到任何正義」。該女子指出「他們希望把我們逼到絕路，他們過去兩年所做的努力，我們來到這裡正好實現他們的目標」。

她的朋友接著補充說「自2020年11月以來，他們一直在強迫我們去死。我們希望你們所有人，北方邦和全國人民都能聽到這個事實」。接著兩人就將自己浸入易燃液體中，然後在現場自焚。最終該女子因全身85%的燒傷、於24日死亡，其男性友人也已經於21日死亡。

目前該案件已經引起調查，有2名警察已被停職，其中一名也正接受偽造案件的調查。

性侵 印度 警察

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