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賀錦麗「挺越抗中」 提供海巡快艇、送百萬劑疫苗

編譯莊蕙嘉、記者呂佳蓉╱綜合25日電
美國副總統賀錦麗（左）25日在河內與越南總理范明正（右）會面。（美聯社）
美國副總統賀錦麗（左）25日在河內與越南總理范明正（右）會面。（美聯社）

美國副總統賀錦麗24日抵達越南，展開亞洲訪問第二站。她25日宣布，美國將加贈100萬劑新冠疫苗給越南，更連兩天針對中國說出重話，表示需對北京當局施壓，要求中方遵守聯合國海洋法公約。

賀錦麗與越南總理范明正會面時表示，美國加贈的100萬劑新冠疫苗會在24小時內抵達越南，累計贈送數量達600萬劑。原本疫情穩定的越南自今年5月中旬病例暴增，上月更嚴重惡化，最近一周新增病例逾7萬3000人。

賀錦麗也宣布，美國疾管署將在越南成立東南亞區域辦公室，是全球四座區域分部之一，將與區域國家合作研究，並訓練在地政府預防公衛危機。另外，美國也宣布對越南的新投資，協助轉型潔淨能源並擴大電動車使用，降低美國出口農產品關稅，以及援助數百萬美元清除越戰時期殘留的未爆武器。

她與越南國家主席阮春福會談時表示，美國將提供越南一艘海岸巡防隊快艇，協助捍衛越南在南海的利益。賀錦麗說：「我們要尋找對北京施壓的方法，並擴大壓力，讓他們遵守聯合國海洋法公約，並質疑北京橫行霸道且過度的海事主張。」

她表示，美國將在南海維持強勢部署，以挑戰大陸。

賀錦麗廿四日在新加坡演說時表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，且「非法」聲稱擁有大片南海水域主權；她強調，美國與盟友、夥伴站在一起，面對這些威脅，追求自由開放的印太區域。

美聯社報導，賀錦麗這趟亞洲行，目標在強化美國與印太地區國家關係，以對抗中國的影響力。

河內驚傳2例「哈瓦那症候群」

賀錦麗24日從新加坡轉往越南時行程延誤數小時，因河內出現兩起「哈瓦那症候群」病例。2016年，美國等多國駐古巴外交官遭不明攻擊，出現耳鳴、噁心和嚴重頭痛等症狀。

在會見越南領導人後，賀錦麗也前往已故參議員馬侃在越戰期間戰機被北越軍擊落的地點，在大雨中哀悼。

對於賀錦麗表示美國艦隊將加強在南海活動，大陸外交部發言人汪文斌昨對此回應，「中方堅決反對美方在南海部署海上執法力量，插手地區事務，攪亂地區和平穩定」。

汪文斌說，美國迄今拒絕加入「聯合國海洋法公約」，卻聲稱維護公約；美國肆意對阿富汗、伊拉克、敘利亞進行軍事干預，根本是為了維護霸權和一己私利。

美國 越南 賀錦麗

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