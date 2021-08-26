越南總理重申不反中 通稿隱去賀錦麗批中內容

越南 國家主席阮春福25日與美國 副總統賀錦麗會見時重申，越南堅持奉行獨立、自主的對外政策。越方所發布的通稿中，也隱去賀錦麗指責北京恃強凌弱的內容。

根據越通社通稿，阮春福重申，越南堅持奉行獨立、自主、多邊化、多樣化、全面、廣泛、有效且積極主動融入國際的對外政策；越南是國際社會的好朋友、可靠的夥伴和負責任的一員。

而中國 則搶在美國副總統賀錦麗到訪當天，24日派大使熊波與越南總理范明正會面，贈送200萬劑新冠疫苗。范明正也向熊波表示，越南不會加入任何聯盟對抗北京。

南華早報引述越南新聞通訊社報導，在這場會面中，范明正表示，越南始終保持獨立的外交政策，包括獨立自由、多邊主義及多元化關係。越南不會和一個國家聯手對抗另一個國家，也希望和中國強化政治互信，鼓勵交流並增加合作。

范明正提到，中國也應該加入東協，如此可以加速兩國在南海爭議的行為準則談判上的緩慢進展。他說：「雙方需要努力維持和平及穩定，以高層共識的精神，令雙方皆能滿意的解決海事爭議。」

熊波則提到，中越兩國有著相同的政治體制與信念，中國願意和越南合作，堅守兩國的高層戰略目標，並進一步發展關係。另外，熊波也邀請越南反對世界衛生組織提議的新冠肺炎溯源新一波調查。

中國社會科學院東南亞研究專家許利平指出，熊波和范明正的會談顯示，中越關係的基礎沒有改變，但北京也不能忽略美國拉攏越南的行動，「美國已表示希望雙邊關係升級，這是越南一直想要的，但美國必須作出更多具體承諾，包括安全、抗疫和經濟合作等方面。」

許利平也說，身為中國的鄰居，越南對美國近來頻頻示好可能影響中越關係感到顧慮，不過范明正選在賀錦麗到訪前與熊波會談，顯示越南政府仍把強化對中關係視為優先。