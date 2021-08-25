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賀錦麗抵越南訪問 重申印太承諾 批北京非法宣稱主權

編譯中心／綜合24日電
美國副總統賀錦麗24日離開新加坡轉往越南訪問，向送行人士揮手道別。（美聯社）
美國副總統賀錦麗24日離開新加坡轉往越南訪問，向送行人士揮手道別。（美聯社）

美國副總統賀錦麗24日表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，且「非法」聲稱擁有大片南海水域主權；她強調，美國與盟友、夥伴站在一起，面對這些威脅。她也提到阿富汗情勢，稱拜登做了一個「勇敢、正確」的決定，因為美國已完成在阿富汗的任務，因此要結束這場戰爭。

賀錦麗22日抵達新加坡訪問，是她上任後首度出訪亞洲。她24日在新加坡濱海灣花園發表演講，闡述美國對印太區域的願景。她說，印太區域對美國的安全及繁榮來說，至關重要，美國一些最密切的盟友及夥伴都在此區域；與印太區域的夥伴關係對美國來說是首要優先事項。

她表示，美國對印太區域的願景包括和平穩定、海上自由、促進人權、承諾以規則為基礎的秩序。隨著區域秩序受到威脅，她這趟亞洲行是為了重申美國對印太願景的承諾，並確保能處理「今日及明日的挑戰」。為此，美國將投入時間與精力來強化夥伴關係。

她說，美國的印太願景包括自由航行，「這對我們每個人來說都很重要」。然而，賀錦麗表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，聲稱擁有大片南海水域的主權，中國這些「非法」的主張已被2016年的南海仲裁案否決，但北京仍持續破壞以規則為基礎的秩序，並威脅他國主權。

她說，「美國與盟友及夥伴站在一起，面對這些威脅」。不過，她也強調，美國與東南亞及印太區域往來，不是為了「對抗」任何一個國家，也不是要任何人選邊站，而是為了對此區域的願景。

賀錦麗也說，美國將強化與印太地區的經濟往來，有意爭取主辦2023年亞太經濟合作會議（APEC）。

她也談及阿富汗情勢，表示美國在阿富汗作戰20年，有許多美國及夥伴國的軍人喪命，幾個月前，拜登做了一個「勇敢、正確」的決定，因為美國已完成在阿富汗的任務，因此要結束這場戰爭。美國感謝其他國際夥伴與美國站在一起，合作執行艱鉅的撤離任務。

賀錦麗24日下午結束新加坡訪問，轉往越南河內。她此刻訪問越南引發爭議，批評者認為，輿論已將美國撤離阿富汗和1975年西貢淪陷類比，她卻選在此時造訪越南，相當不智。但美國官員表示，賀錦麗行程早在阿富汗淪陷前即已計畫，此行重點將是華府在亞洲更廣大的戰略目標。

美國 阿富汗 賀錦麗

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