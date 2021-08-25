美國要挽回亞洲盟國信任 口惠不如實際行動

美國 副總統賀錦麗本周走訪亞洲，期間不斷表示亞洲是美國外交政策重點，但歷經阿富汗 撤軍危機，許多人都在質疑是否還能信任美國。儘管美國總統拜登、賀錦麗和國安顧問蘇利文紛紛出面重申對盟邦的安全保證，但英國BBC分析，亞洲一些盟友對美國保證仍感懷疑，專家認為，華府如今恐須採取一些更實際的行動來化解區域疑慮。

BBC報導，新加坡 總理李顯龍23日警告說，區域內許多國家都在看，美國如何在阿富汗陷落後重新定位自己。

對南韓與日本兩個美國區域內主要盟友來說，民眾對美國信心大致未受影響，部分人士仍感焦慮不安。一些保守派人士呼籲加強自身軍力，並認為美國會在衝突中支持他們的承諾不能全信。

美國總統拜登上周受訪時堅稱，阿富汗與南韓、日本與台灣等盟友之間存在「根本差異」，並稱「根本無法相提並論」。

專家們認同此說法，並指阿富汗跟這些擁有大量軍事資源和強大政府的亞洲國家不同，且他們都是民主國家，與美國價值觀相似，且已成為重要貿易和軍事夥伴。

部分觀察人士還指出，由於南韓等國構成美國在亞洲軍事戰略的基石，在可預見的未來，美國不太可能從這些國家撤軍。

德國馬歇爾基金會亞洲問題專家葛來儀等一些人士認為，阿富汗撤軍不是「美國領導地位的喪鐘」，美國和中國大陸競爭之際，美國將向區域盟友保證更加關注亞太地區。

美國副總統賀錦麗廿四日在新加坡演說時，宣揚美國將信守對亞洲盟友承諾，近來包括美國國務卿布林肯、副國務卿薛曼、國防部長奧斯丁等要員，相繼訪問東南亞。國際戰略研究所亞洲項目執行主任考伯垂表示，美國這些動作，算是初步回應了東南亞國家認為「美國忘了我們」的批評。

不過，經過阿富汗危機，美國要爭取區域信任，可能必須採取更多實際行動，而不只是承諾。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎認為，例如美國國會跨黨派支持這些承諾，通過聯合國海洋法公約，或重新加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等。