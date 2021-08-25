福島核廢水排入海 擬採用海底管線排至1公里外

日本 規劃2年後將存放在福島第一核電廠區內的含氚核廢水排入海，日本政府與東京 電力公司擬採用海底管線，將廢水排放到1公里外的海中，預定9月起針對相關工程進行調查。

福島第一核電廠在2011年311大地震 遭受海嘯侵襲後發生核子事故，持續注水冷卻反應爐時產生的污染水等，透過淨化裝置去除氚以外多數輻射物質剩下的水，就稱為「核廢水」。

日本政府4月拍板兩年後將稀釋後的核廢水排放入海，並在福島第一核電廠預定廢爐的2041年到2051年左右完成排放。

中央社引述日本放送協會（NHK）報導，針對核廢水的排放方式，日本政府與東電研究兩種方法，一是直接從廠區沿岸港灣排放入海，一是在海底鋪設管線，排放到約1公里外的海域。

相關人士表示，經討論後認為以海底管線排放到1公里外的方法，比較容易讓廢水在海中散開，因此擬定將採用此案的方針。

報導指出，海底管線必須挖掘安定的岩盤來建造，東電將從9月開始對海底狀況進行調查，後續也將進行地質調查等，目標是在2023年春天設置完成海底管線；東電也將在9月向原子能規制委員會提出申請。

報導說，核廢水排入海遭到漁民等強烈反對，日本政府與東電認為，採用海底管線排放，應能降低對漁業的影響，盼能獲得理解。