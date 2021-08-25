東京帕運開幕 史上最多選手參賽紀錄

第16屆夏季帕拉林匹克運動會（Paralympics）今天晚間舉行開幕儀式，有來自161個國家或地區及難民代表團共4403名選手參與，創史上最多紀錄。

紐西蘭帕運代表隊表示，鑑於東京疫情嚴峻，在安全隱憂下，沒出席開幕式。阿富汗 局勢動盪不安，由1名聯合國官員幫忙擔任掌旗官，但他身後沒有任何一名選手；「神學士」（Taliban，又譯塔利班）接手掌權後讓原本要參加帕運的2名選手無法出席。

開幕式在日本 時間今天晚間8時於國立競技場舉行。在日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續嚴峻情況下，東京帕運原則上不開放觀眾進場。

比照東京奧運 ，帕運同樣由日皇德仁宣布開幕，主題為We Have Wings（我們擁有翅膀），意為只要展開翅膀，任何人都能抵達意想不到之處。

開幕式由公開募集的75名身障人士進行演出，表演內容頗似馬戲團，有雜技演員、小丑，以及充滿活力的音樂以及施放煙火。但為了觀看開幕式的聽障人士，直播附手語解說員。

開幕式上，162個國家和地區以及難民代表隊的旗幟飄揚。值得一提的是，目前陷入戰亂的阿富汗雖然沒有派出代表團，阿富汗國旗由一名志工負責掌旗。

國立競技場施放200多枚煙火，吸引圍觀民眾紛紛舉起手機攝影，但比起東京奧運開幕式時，人潮縮減不少。

選手入場時，帕運工作人員在兩旁夾道歡迎，與機場接機的歡迎儀式頗為雷同。工作人員頭上戴著飛機的螺旋槳，概念是空服員，卻在網路上引發熱議。

觀看直播的網友紛紛說，這個造型真像卡通「哆啦A夢」裡的竹蜻蜓。選手隊伍中也可見導盲犬的身影。

日本經濟新聞報導，東京帕運以實現共生社會為理念，到9月5日閉幕前將舉行22大項共539種競技比賽，於東京都、千葉縣、埼玉縣及靜岡縣共21個場館舉行，不開放一般觀眾進場。

東京曾在1964年第一次舉辦帕運，這是世界上首度有同一城市兩度舉行夏季帕運。比起1964年帕運大會，參加的國家與地區是上次的8倍，參加選手則為12倍，規模擴大許多。