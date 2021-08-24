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疑造成4乘客骨折 日本「世界最快」雲霄飛車暫停營運

編譯周辰陽／即時報導
日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」雲霄飛車，日前卻傳出4起遊客乘坐後骨折的事件，促使園方決定暫停營運。取材自Fujiq.jp
日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」雲霄飛車，日前卻傳出4起遊客乘坐後骨折的事件，促使園方決定暫停營運。取材自Fujiq.jp

日本山梨縣富士吉田市的富士急樂園擁有號稱世界最快的「Do-Dodonpa」（ド・ドドンパ）雲霄飛車，日前卻傳出4起遊客乘坐後骨折的事件，促使園方決定暫停營運。

商業內幕與朝日新聞報導，「Do-Dodonpa」高約49公尺、環徑達39.7公尺，2017年進行翻新，能在出發後1.56秒就加速至時速180公里，相當受到歡迎。不過，園方也指出，乘坐「Do-Dodonpa」對遊客造成相當大的身體負擔，並發布以正確姿勢乘坐等警告。

根據山梨縣政府發布消息，在2020年12月至2021年8月間，4名年紀在30多歲至50多歲的遊客乘坐「Do-Dodonpa」後，分別發生頸部與背部等處骨折，完全康復則需1至3個月。據指園方每次接獲通報，都會檢查軌道、車輛與設備，第3起事件後更測量加速度，但都找不出任何問題，最終判斷受傷乘客們沒有保持正確姿勢，因此決定繼續營運。

報導指出，富士急樂園12日收到第4起通報，儘管依舊找不到機器問題所在，還是決定暫停營運跟實施全面檢查，17日上報山梨縣政府與國土交通省。山梨縣政府依據國土交通省規定，要求富士急樂園提出事故報告，並要求「Do-Dodonpa」暫停營運，直至查明原因與制定預防同類事件在市發生的計畫。

據悉，「Do-Dodonpa」疑似導致乘客骨折的消息曝光後，又新增9人自訴受傷。山梨縣知事長崎幸太郎24日召開記者會，對於園方沒有提交重大事故報告感到極為遺憾，也指縣政府自然會懷疑目前的報告是否就是全部了，並指示開設單獨的聯繫窗口。

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