聽從人民呼聲 菲律賓總統杜特蒂點頭參選副總統

菲律賓總統杜特蒂，資料照片。路透

菲律賓媒體《Rappler》報導，菲國執政黨「菲律賓民主黨-人民力量」（PDP–Laban）宣布，現任總統杜特蒂 已接受該黨的提名，將在2022年全國大選角逐副總統一職。

菲律賓憲法規定總統一任6年，不得競選連任。PDP–Laban早在8月初就敲定，將由杜特蒂的親密盟友、現任參議員克里斯多福．吳（Bong Go）出馬競選總統，該黨執行副主席兼內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）24日以聲明方式，宣布杜特蒂將成為克里斯多福．吳的競選搭檔。

諾格拉利斯在聲明表示，杜特蒂「同意做出犧牲，聽從人民的呼聲，接受PDP–Laban背書他在2022年全國大選參選副總統」。他說，杜特蒂傾聽PDP–Laban從地區到描籠涯（Barangay）層級黨代會的呼籲，進而決定參選副總統，並指PDP–Laban上下都希望一個「領導的過渡時期，得以保證政府過去5年期間的計畫延續」。

針對外界強烈批評杜特蒂政府在新冠疫情 應對不利與疫苗 施打進度緩慢，諾格拉利斯則說黨代會希望杜特蒂尋求副總統職位，以確保政府的新冠疫苗計畫「將在疫情的關鍵階段持續下去」。