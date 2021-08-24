90歲南韓前總統全斗煥 患血癌暴瘦 無法正常進食

南韓 媒體報導，90歲的南韓前總統全斗煥被診斷多發性骨髓瘤，目前體重暴降身形日漸消瘦，正在接受治療。

南韓中央日報網23日說，全斗煥已經於8月13日住進新村西弗朗斯醫院接受各種檢查。南韓醫療界相關人士8月21日表示，全斗煥在血檢時發現癌症 ，將在接受最後的骨髓檢查後出院。從現在的各種檢查結果來看，應該是多發性骨髓瘤，聽說最後的結果很快就會出來。

根據南韓國家癌症信息中心的說法，多發性骨髓瘤是骨髓中生成抗體的漿細胞（Plasma Cell）異常增殖導致的血液疾病，是白血病的一種，其特徵是可以侵入骨髓，造成免疫障礙、造血障礙和腎功能障礙。2018年5月這一癌症的相對存活率為46.6%，相對較高。

相關人士稱，全斗煥年事已高，身體狀態不足以承受抗癌治療，因此選擇保守治療。據稱全斗煥已經無法正常進食，體重暴降。

8月9日全斗煥因為涉嫌詆毀死者名譽一案到光州地方法院出庭接受審判時，曾在出庭20分鐘後出現呼吸困難問題。此後法官允許全斗煥到庭外休息10分鐘。接受審判過程中，他甚至無法獨立向法官說清自己的住址。

全斗煥曾連任南韓第11屆和12屆總統。1996年，曾因涉嫌軍事叛亂罪等遭起訴，一審時被判處死刑，後來減刑為無期徒刑。1997年12月，得到候任總統金大中的特赦，并於1998年初獲釋。2013年7月，全斗煥又被抄家償還贓款。