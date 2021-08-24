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近7成日本人盼菅義偉9月底下台 岸田文雄角逐自民黨魁

編譯季晶晶／綜合23日電
岸田文雄（左）2020年曾與菅義偉（中）競選自民黨總裁，今年可能捲土重來。（Getty Images）
岸田文雄（左）2020年曾與菅義偉（中）競選自民黨總裁，今年可能捲土重來。（Getty Images）

日本首相菅義偉抗擊新冠疫情不力，支持率持續下滑，最新民調顯示近70%民眾希望在下月底前更換首相。而路透引述日本產經新聞的報導指出，前日本外相岸田文雄可能再次参加執政的自民黨總裁選舉。

根據匿名消息來源，岸田文雄可能在自民黨確定總裁改選相關日程時，正式宣布參選。他2020年曾與菅義偉以及曾任日本防衛大臣的石破茂，一起競選自民黨總裁。自民黨26日將決定何時舉行改選，最可能的時間看起來是9月29日。

菅義偉表示，他競逐連任計畫未有改變，但黨內「倒菅」呼聲日益高漲。而據朝日電視台民調顯示，菅義偉支持率已跌至25.8%。「產經新聞」民調則有48.2%受訪者表示，希望菅義偉只留任至9月底，約19.9%受訪者更希望他立刻下台。

此外，民調顯示，17.9%受訪者認為行政改革擔當大臣河野太郎適合擔任下一任首相；但河野至今未表態會否出選。前總務大臣高市早苗已表態要競選，而政調會長下村博文據報也有興趣參選。

而被視為日本眾議院大選、自民黨總裁選舉前哨戰的橫濱市長選舉22日舉行，菅義偉支持的前國家公安委員長小此木八郎落敗，這對本已民望低迷的菅義偉更是重大打擊。

本屆神奈川縣橫濱市長選舉共有8名候選人，勝選者是在野「立憲民主黨」推薦的48歲橫濱市立大學前醫學系教授山中竹春，他以新冠病毒專家身分參選，並重砲批評政府抗疫不力，獲得約50萬票，較小此木八郎多出約18萬票。

本屆眾議院任期10月21日結束，眾院大選必須在11月28日前舉行，但預計會更早。分析指出，無論菅義偉是否能續任黨總裁，因反對黨未能團結，預計自民黨仍可在大選中取得足夠議席繼續執政。

菅義偉 日本 民調

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