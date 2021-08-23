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邊界衝突釀42傷 以色列空襲加薩哈瑪斯4據點

編譯中心╱綜合22日電
一名13歲巴勒斯坦男孩在21日衝突中頭部中槍。（美聯社）
一名13歲巴勒斯坦男孩在21日衝突中頭部中槍。（美聯社）

邊界衝突造成一名以色列士兵受重傷以及41名巴勒斯坦人輕重傷後，以色列軍方表示，以色列戰機空襲加薩境內4個哈瑪斯據點，並向當地增派軍隊，雙方敵對行動升高。

統治加薩走廊的哈瑪斯及其他派系號召展開示威抗議，聲援在耶路撒冷的巴勒斯坦人，釀成21日稍早前的邊界衝突。今年5月巴勒斯坦人與以色列警方在耶路撒冷爆發衝突，進一步引爆以色列和哈瑪斯歷時11天的激烈交火。

以色列軍方發表聲明說，數百名巴勒斯坦人聚集在戒備森嚴的加薩走廊邊界附近，部分人試圖攀越邊界圍欄，其他人則朝以色列部隊投擲爆裂物。

聲明表示，「以色列國防軍（IDF）部隊以鎮暴驅離手段回應，包括必要時發射實彈。」

加薩衛生部門表示，41名受傷的巴勒斯坦人當中有2人重傷命危，包括一名13歲男孩頭部中彈。大部分其他傷者的傷勢中等，包括手腳、背部和腹部槍傷等。

以色列軍方表示，來自加薩的越界開火造成一名以色列邊界守衛受重傷，送醫治療。

以色列軍方又說，為回應以色列士兵遭槍擊，以色列戰機空襲隸屬哈瑪斯的4個武器儲存和製造據點。目前尚未傳出空襲傷亡或損害報導。

為因應敵對行動可能進一步升高，以色列軍方表示，已調派增援部隊前往加薩邊界地區。以色列媒體報導，軍方也增強部署「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防禦系統。

今年5月間爆發的以色列和哈瑪斯激烈衝突，造成至少250名巴勒斯坦人喪生，以色列境內也有13人身亡，當時加薩好戰分子持續朝以色列城市發射火箭，以色列則不斷轟炸加薩走廊各地。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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