自民黨總裁前哨戰…橫濱市長落敗 打擊菅義偉

就在日本 眾議院大選及自民黨總裁選舉等重大選舉日程前，被視為前哨戰的橫濱市長選舉22日登場，結果由在野立憲民主黨推舉的候選人山中竹春勝出，擊敗獲首相菅義偉 全力支持的國家公安委員長小此木八郎及其餘6名對手，意味著菅義偉所率領自民黨以及內閣的向心力將下降，可能影響到自民黨總裁選舉及眾議院選舉。

山中竹春曾任橫濱市立大學公共衞生教授，曾多次批評當局抗擊新冠疫情不力，獲得許多民眾支持。日本放送協會（NHK）報導，橫濱市所屬的神奈川縣，從本月2日起便進入疫情緊急事態，但新增個案持續攀升，上周五更錄得破紀錄2,878宗確診，民調顯示全面支持菅義偉的小此木八郎，民望一直落後山中竹春。

自民黨在眾院選舉前一再受挫，今年4月舉行的3場參眾議員補選中，自民黨便全部落敗；在7月舉行的東京 都議會選舉，自民黨與盟友公明黨亦未能取得過半議席。菅義偉的自民黨總裁任期將於下月30日屆滿，目前菅義偉聲望不斷下滑，他在自民黨總裁選舉中勢面對更大挑戰。

日相菅義偉連續工作147天 追平安倍2020年紀錄

此外，日本首相菅義偉21日前往東京都澀谷區的JR東京綜合醫院待了約30分鐘，引發外界關注，也讓外界注意到，菅義偉連續工作到22日已追平前首相安倍晉三去年連續工作147天紀錄。

日本產經新聞報導，日本政府及執政黨內部，都出現擔心菅義偉身體狀況的聲音。面對外界關注，菅義偉身旁人士表示，到醫院只是今年春天接受健康檢查後的定期追蹤，「身體並沒有問題」。