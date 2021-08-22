我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州豪雨洪患至少10死 包括一對雙胞胎幼童

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

迎東京帕運 日航空自衛隊藍色衝擊波飛行隊預演

中央社／東京22日專電
日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」22日在東京上空舉行預演，6架編隊T-4教練機及1架預備機在天空噴白煙飛行，吸引許多民眾拍攝。中央社
日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」22日在東京上空舉行預演，6架編隊T-4教練機及1架預備機在天空噴白煙飛行，吸引許多民眾拍攝。中央社

日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」24日東京帕運開幕當天將在東京上空舉行飛行表演，今天先舉行預演，吸引許多民眾拍攝。

隸屬於日本東北宮城縣航空自衛隊松島基地的藍色衝擊波飛行隊T-4教練機20日飛抵東京鄰縣埼玉縣入間基地，準備24日帕運開幕式當天在東京上空進行飛行表演。24日的表演將在天空畫出帕運標誌紅藍綠3色線狀煙，但不畫出帕運紅藍綠3色弧形標誌Three Agitos。

「Agitos」 拉丁語的意思是「我能動」，象徵帕運選手克服困難、不斷挑戰極限的精神。

藍色衝擊波今天先在東京上空進行預演飛行，下午2時左右，6架藍色衝擊波飛機及1架預備機總共7架在代代木公園、東京鐵塔、東京晴空塔、東京車站等地周邊進行約10分鐘的飛行表演。機群在帕運主場館、國立競技場上空約750公尺處畫出白煙線時，吸引許多民眾捕捉飛機與主場館同框的畫面。

上個月23日東京奧運開幕式當天，藍色衝擊波在東京上空畫5彩奧運五環表演。航空自衛隊為了避免人潮聚集，不利防疫，於是在將飛行前才公佈表演時間，結果反而造成許多民眾在特定地點長時間等候。

這次航空自衛隊明天將透過官網或社群媒體公布24 日的飛行路線，呼籲民眾在空曠的地方與他人保持距離觀賞，避免疫情擴大。

日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」24日東京帕運開幕當天將在東京上空舉行飛行...
日本航空自衛隊飛行表演隊「藍色衝擊波」24日東京帕運開幕當天將在東京上空舉行飛行表演，22日舉行預演，吸引許多民眾拍攝。中央社

東京奧運 日本 社群媒體

上一則

緬甸政變後持續箝制媒體自由 再逮捕2記者

下一則

美軍為首聯軍戰機 敘利亞上空擊落無人機

延伸閱讀

疫情嚴重 東京擬把奧運場館轉為臨時醫療院所

疫情嚴重 東京擬把奧運場館轉為臨時醫療院所
拜登提名伯恩斯和伊曼紐 分駐北京和東京

拜登提名伯恩斯和伊曼紐 分駐北京和東京
首都圈疫情惡化 東京連3天破5000 神奈川飆2907例創高

首都圈疫情惡化 東京連3天破5000 神奈川飆2907例創高
帕運／東京選手村出現首例確診 已有16例疫情

帕運／東京選手村出現首例確診 已有16例疫情

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
神學士武裝人員18日在喀布爾附近地區巡邏。(美聯社)

神學士4度登門下令煮飯 貧婦無法餵飽 竟遭活活打死

2021-08-18 04:16

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉

兒子是首位在阿富汗遇害美軍 父親看結局：心碎又丟臉
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀