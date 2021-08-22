馬來西亞新總理上任 巫統再掌權面臨大眾不信任

馬來西亞巫統副主席依斯邁21日在國家皇宮宣誓就職總理，是巫統時隔三年重新掌權。依斯邁一上任就面臨如何團結兩極化社會，以及在惡化疫情 中振興低迷經濟的挑戰。

前總理慕尤丁因失去國會多數優勢，疲於應付確診激增及經濟衰弱，16日請辭。61歲的依斯邁掌握國會114席些微多數，20日獲馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉任命為總理。

馬來西亞諾丁漢大學東南亞 專家威爾斯表示：「馬來西亞有新總理，但實際是舊政治和老面孔。大馬政局回到過去：巫統取得總理之位。儘管他們2018年因貪腐醜聞下台，仍透過菁英談判重新掌權。」

美聯社報導，依斯邁面臨民眾不信任，大眾對前政府政策不一致和抗疫失敗感到憤怒。馬來西亞實施國家緊急狀態 七個月，並在6月實施封鎖，都無法遏制疫情。每日新增確診自今年6月以來增加超過一倍，20日新增2萬3564例確診創新高。由於實施封鎖，大馬央行將今年預期經濟成長下修到3%至4%。

威爾斯說：「依斯邁在『不幸』時期『幸運』當上總理。他的合法性不強，在國內和國際上都難站穩腳跟。大馬史上最糟糕時期，他是最不受歡迎的總理。」

馬來西亞理科大學政治學教授哈米德表示，依斯邁關鍵挑戰是在高度兩極化的社會，實現國家團結。他說：「近半馬來西亞選民2018年選舉投票反對巫統，卻在三年後看到巫統重返總理之位執政，他們作何感想？」