我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州暴雨引發洪水 至少10死31失蹤

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

馬來西亞新總理上任 巫統再掌權面臨大眾不信任

編譯羅方妤／綜合21日電

馬來西亞巫統副主席依斯邁21日在國家皇宮宣誓就職總理，是巫統時隔三年重新掌權。依斯邁一上任就面臨如何團結兩極化社會，以及在惡化疫情中振興低迷經濟的挑戰。

前總理慕尤丁因失去國會多數優勢，疲於應付確診激增及經濟衰弱，16日請辭。61歲的依斯邁掌握國會114席些微多數，20日獲馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉任命為總理。

馬來西亞諾丁漢大學東南亞專家威爾斯表示：「馬來西亞有新總理，但實際是舊政治和老面孔。大馬政局回到過去：巫統取得總理之位。儘管他們2018年因貪腐醜聞下台，仍透過菁英談判重新掌權。」

美聯社報導，依斯邁面臨民眾不信任，大眾對前政府政策不一致和抗疫失敗感到憤怒。馬來西亞實施國家緊急狀態七個月，並在6月實施封鎖，都無法遏制疫情。每日新增確診自今年6月以來增加超過一倍，20日新增2萬3564例確診創新高。由於實施封鎖，大馬央行將今年預期經濟成長下修到3%至4%。

威爾斯說：「依斯邁在『不幸』時期『幸運』當上總理。他的合法性不強，在國內和國際上都難站穩腳跟。大馬史上最糟糕時期，他是最不受歡迎的總理。」

馬來西亞理科大學政治學教授哈米德表示，依斯邁關鍵挑戰是在高度兩極化的社會，實現國家團結。他說：「近半馬來西亞選民2018年選舉投票反對巫統，卻在三年後看到巫統重返總理之位執政，他們作何感想？」

疫情 東南亞 緊急狀態

上一則

情侶湖邊散步頭髮直豎 事後發現真相直呼：太幸運了

下一則

紐西蘭疫情蔓延首都 全國封城延長 澳洲雪梨反封城示威

延伸閱讀

加州力破疫苗懷疑論 推「抗疫超人大戰COVID-19」

加州力破疫苗懷疑論 推「抗疫超人大戰COVID-19」
馬來西亞新總理 依斯邁宣誓就職

馬來西亞新總理 依斯邁宣誓就職
新一波汽車晶片荒 中國恐減產200萬輛

新一波汽車晶片荒 中國恐減產200萬輛
新總理出爐 大馬元首：前副總理依斯邁21日宣誓就任

新總理出爐 大馬元首：前副總理依斯邁21日宣誓就任

熱門新聞

喀布爾已搖身一變成為大樓林立、車水馬龍的現代都市，讓許多首次進入喀布爾的年輕神學士士兵，面對燈紅酒綠的花花世界，看得目不暇給。（歐新社）

神學士進喀布爾大觀園 驚訝 「2女生當街跟我說哈囉」

2021-08-17 21:48
神學士重新掌權後，阿富汗喀布爾美容院外的女性圖像被塗刷。(Getty Images)

神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

2021-08-19 23:39
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

2021-08-16 11:36
眾多阿富汗民眾追著美軍飛機奔跑，甚至攀爬而上。（美聯社）

搶著逃難 阿富汗喀布爾機場至少5人被擊斃或踩死

2021-08-16 13:25
塔利班重奪政權後，阿甘德（左）成為第一位訪問塔利班官員的阿富汗女記者。（擷自twitter.com/TOLOnews）

不畏強權質問神學士 阿富汗女記者展現勇氣

2021-08-19 16:15
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網