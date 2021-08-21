東奧拉抬不了人氣 路透民調：菅義偉今年恐下台

路透社的一項民意調查顯示，大多數日本公司希望首相菅義偉(右)在今年必須舉行的大選中下台，因為大眾對他在處理新冠疫情及經濟影響方面缺乏領導力的表現而感到沮喪。(美聯社)

路透社的一項民意調查顯示，大多數日本 公司希望首相菅義偉 在今年必須舉行的大選中下台，因為大眾對他在處理新冠疫情及經濟影響方面缺乏領導力的表現而感到沮喪。

路透報導，這項企業調查包含503家大中型非金融企業，其中大約一半在匿名的情況下回答問題。調查中提到「圓滿結束的東京奧運 無助於阻止首相菅義偉的支持率跌破30%，給他的首相任期蒙上一層陰影」。

一家資訊服務公司的經理在調查中表示「不能對反對派抱有期望，但至少菅義偉政府應該做出改變」。一些分析人士則認為，即使執政黨設法選舉中繼續掌權，但如果失去足夠席位，菅義偉也可能面臨下台壓力。

另一位化學製造公司經理則說「執政的自民黨（LDP）在應對新冠疫情和決策者的質量方面可能是更好的選擇，不過，這並不意味執政集團應贏得更多席位，希望它最終減少但仍獲得稍多一點的多數席位，這樣可能會重新有危機意識」。

可以肯定的是，由於反對黨薄弱，很少有公司期望通過選舉改變權力，但許多人預計執政陣營將在選舉中失去席位。大多數公司表示，儘管奧運會前的民意調查顯示「在疫情期間，奧運會的反對者壓倒支持者，但舉辦2020東京奧運會是值得的。但調查發現，仍有90%的人認為奧運會對企業沒有影響」。

儘管如此，作為對菅義偉領導力和問責制的懷疑加深，三分之一的人預計執政黨將失去許多席位，而另外四分之一的人則認為他們未能獲得多數席位、幾乎無法掌握權力。

日本日增2.6萬確診 重症同創新高

另據NHK統計，日本20日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2萬5876例、重症患者達1816例，兩者都創下新高紀錄。東京都更連續第3天單日新增確診病例逾5000例，大阪府、京都府、神奈川縣等多地創新高。

加上機場檢疫、鑽石公主號郵輪等病例，日本累計確診達125萬8327例。今天另新增34例死亡，累計死亡達1萬5591例。