大馬新總理出爐 被挖出曾呼籲杯葛華人商家

美聯社 巫統國會議員依斯邁沙比利出任該國第9任總理。(美聯社)

馬來西亞國家元首阿都拉20日宣布，將委託依斯邁沙比利成為該國第九任總理，因為這位大馬前副總理、巫統副主席獲得114名國會議員的支持。不過，媒體翻炒舊帳，指伊斯梅爾數年前曾呼籲馬來人杯葛華人 商家。

根據大馬國家王宮發出的文告，依斯邁沙比利將在21日下午2時半在王宮內宣誓就任總理。

即將就職的依斯邁沙比利是巫統副主席，此前巫統曾主宰馬國政壇超過60年。中央社引述法新社報導，2018年馬來西亞大選，向來主宰馬國政壇的政黨巫統（UMNO）因涉及高達數十億美元的馬來西亞主權財富基金一馬公司（1MDB）弊案拖累而失利，如今將恢復領導地位。

國家皇宮發表聲明說，依斯邁沙比利獲得多數國會議員支持，因此「依據憲法」，由最高元首、蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）任命為總理。

由於前總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）領導的政府防治日益惡化的疫情 不力，導致民怨沸騰，國會不再相挺，因此在16日請辭。在他17個月執政期間，馬國政局動盪不安。依斯邁沙比利上任後面對的一大挑戰是抗疫。近期大馬疫情持續惡化。東南亞 國家中，大馬目前平均每百萬人口的新冠感染率和死亡率最高。

另據媒體稱，依斯邁沙比利2015年曾在臉書呼籲馬來人抵制華人商家。他後來刪除了有關帖文，稱那些評論針對當時即使油價下跌仍拒絕削減商品價格的華商；2018年，伊斯梅爾指責以華人為主的反對黨民主行動黨，意欲除去馬來人的特殊權利及伊斯蘭教的獨特性。