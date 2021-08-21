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梅克爾會普亭 促釋放納瓦尼

編譯中心╱綜合20日電
德國總理梅克爾（左）20日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（右）會談。兩人討論神學士接管阿富汗、烏克蘭東部一觸即發的戰爭和俄國盟友白俄羅斯的專制鎮壓等議題。（美聯社）
德國總理梅克爾（左）20日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（右）會談。兩人討論神學士接管阿富汗、烏克蘭東部一觸即發的戰爭和俄國盟友白俄羅斯的專制鎮壓等議題。（美聯社）

德國總理梅克爾20日訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭舉行會談。兩人討論神學士接管阿富汗、烏克蘭東部一觸即發的戰爭和俄國盟友白俄羅斯的專制鎮壓等議題。梅克爾結束訪俄行程後，還將造訪與俄國有敵對關係的烏克蘭。

中央社引述法新社報導，梅克爾（Angela Merkel）和普亭（Vladimir Putin）的會晤，正值俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遭神經毒攻擊一周年。目前在俄國坐牢的納瓦尼當時在德國柏林接受治療，才保住一命。

梅克爾將神經毒劑攻擊歸咎於克里姆林宮，並要求莫斯科釋放2月自德返俄便遭監禁至今的納瓦尼。但普亭對下毒指控予以否認。

兩人還談到阿富汗、烏克蘭、利比亞和北溪天然氣管道二線等議題。普亭表示，必須停止把外部價值觀和民主強加其他國家，「必須停止不負責任的政策，強加外部價值觀，不考慮歷史和民族或宗教特性並完全無視他國人民生活傳統而意圖在他國建立別樣模式的民主。」

這將是梅克爾任內最後一次訪問俄國。德國政府發言人清楚表明，這場會談挑的日期並非偶然，「沒錯，那天正是納瓦尼遭下毒一周年。而我們提出的要求至今仍未兌現。」他表示，這樁案件「尚未查出真相」，這對德俄關係構成「沈重負擔」。

梅克爾 普亭 納瓦尼

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