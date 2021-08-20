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美韓聯合軍演 北韓同步演習

編譯中心╱綜合19日電

美韓聯合軍事演習今天進入第4天，消息人士指出，北韓同時也在前線進行就此對應的低強度演習，甚至發布進行砲擊前的航行警報，但並未發射導彈或進行砲擊訓練。

韓聯社引述南韓政府消息人士報導，北韓經常在美韓聯合軍演期間以應對為目的舉行軍演，這次也在東部前線等地進行陣地占領訓練，按往例可能進行四到五天，期間調派大量兵力至前線哨所。

北韓15、16日也在東海東北部海域發布航海警報，這項警報一般是在發射導彈或進行砲擊訓練時發布，禁止船舶在此區域航行。

不過，就美國偵察機「聯合星」（J-STARS）16日在朝鮮半島鄰近地區觀測，未發現北韓在警報期間發射導彈或進行砲擊訓練的跡象。

南韓軍方分析，這次演習可能是北韓軍方夏季訓練的一環。消息人士則認為，北韓可能意圖藉此干擾正在進行的美韓聯合軍演。

美國及南韓軍方結束10至13日的事前演練及危機管理參謀訓練後，16至26日進行人員縮減後的正式聯合軍演。

北韓一向會在美韓聯合軍演前提出批評，要求停止舉辦聯合軍演，北韓領導人金正恩胞妹金與正及將軍金英哲這次也在事前演練期間發表談話，警告美韓執意舉行聯合軍演的行為將危及區域和平，外界關注北韓後續應對措施，但目前未發現任何異常動態。

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