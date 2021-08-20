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強震死亡逾2000又遇颶風 海地「瀕臨崩潰」

編譯中心╱綜合19日電
海地南部城市萊凱18日又發生餘震，民眾心有餘悸，索性將床墊鋪在路邊，以免睡到一半來不及逃生，被壓死在瓦礫堆下。（路透）
海地南部城市萊凱18日又發生餘震，民眾心有餘悸，索性將床墊鋪在路邊，以免睡到一半來不及逃生，被壓死在瓦礫堆下。（路透）

海地14日發生規模7.2強震，造成近2200人死亡，逾1萬2000人受傷，南部城市萊凱（Les Cayes）18日晚間再度出現餘震，有許多家庭害怕在睡夢中房屋震垮被壓死，索性直接睡在街道旁的床墊上。除了地震，當地近日也遭颶風葛瑞斯（Grace）侵襲，狂風暴雨造成多處淹水、摧毀臨時避難所，民眾不滿當局救災速度緩慢，連食物與乾淨飲用水都相當缺乏。

路透報導，海地作為美洲最貧窮的國家，仍未從2010年造成20萬人死亡的震災中完全恢復，又於本月14日受規模7.2強震襲擊，官方死亡統計19日已上修至2189人，受傷人數則攀升至1萬2268人。南部城市萊凱18日又發生餘震。海地總理亨利（Ariel Henry）昨晚透過影片演說坦承，「國家目前瀕臨崩潰」。

海地民防單位負責人錢德勒（Jerry Chandler）表示，他知道許多地區還沒拿到救援物資，至少有60萬人需要人道援助、13.5萬個家庭流離失所，目標是在一周內將物資送達每個需要的災民手中，「人們的失望與絕望是可以理解的，但是政府敦促人們不要阻礙車隊，這樣民防單位才能發揮作用。」

一名目擊者告訴路透，數十名民眾在一架載有物資的直升機抵達後前往萊凱機場要求糧食，後來警方介入，一輛卡車才得以載著救援物資離開。

經過又一夜大雨後，萊凱居民紛紛抱怨缺乏援助，包括在市中心紮營的民眾，這些救難帳棚如雨後春筍般湧現。

在萊凱擔任法官的塞內爾（Pierre Cenel）在首都太子港痛斥政府：「身為一名法官，我不能有政治意見，但身為人民，身為一位擔心我國情勢的人，我必須說一切都失靈了。他們沒有做任何事情來預防這場災難。」

另一方面，熱帶風暴「葛瑞斯」（Grace）在席捲海地後已增強為颶風，朝向墨西哥加勒比海沿岸前進，來勢洶洶，導致班機紛紛停飛，並恐將帶來強風、暴洪和巨浪。

根據美國國家颶風中心（NHC）資訊，依颶風強度區分為5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale ）中，被歸類最低的1級颶風葛瑞斯於格林威治標準時間0時0分之際，最大持續風速達每小時130公里。

國家颶風中心指出，已讓遭強震重創的海地降下大雨的颶風葛瑞斯目前位於墨西哥城鎮圖盧姆（Tulum）以東約274公里處，預計將在19日凌晨登陸。

海地14日發生規模7.2強震，迄今造成近2200人死亡，逾1萬2000人受傷，南...
海地14日發生規模7.2強震，迄今造成近2200人死亡，逾1萬2000人受傷，南部城市萊凱18日又發生餘震。圖為已成斷垣殘壁的主教寓所。(美聯社)

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