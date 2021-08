衣被撕碎…巴基斯坦女網紅 遭400男集體性騷

8月14日是巴基斯坦的國家獨立日,本該是舉國同慶的日子,卻發生一起駭人聽聞的集體性騷擾 事件。一名女網紅和6名朋友到阿扎迪天橋(Azadi Flyover)公園拍攝影 片,卻遭到將近400名男子性騷擾,他們不斷拉扯女網紅的衣服,甚至把她衣服撕破扯掉,還把她的耳環、戒指與友人的錢財全部搶走。

A video in which a woman can be seen being assaulted and passed around by hundreds of men on #August14, at #Azadiflyover near #MinarePakistan is doing rounds on the internet. pic.twitter.com/Spl9VShZuR