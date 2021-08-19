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防疫延長 打亂菅義偉選舉布局

編譯中心╱綜合18日電
受疫情影響，菅義偉不得不重新考慮包括9月中旬以後解散眾院的相關日程。(美聯社)
受疫情影響，菅義偉不得不重新考慮包括9月中旬以後解散眾院的相關日程。(美聯社)

共同社報導，日本首相菅義偉可能放棄9月上旬解散眾院改選計畫。先前自民黨內考慮的方案，是在東京帕運結束之後解散國會，但因與至少實施到9月12日的防疫緊急事態宣言時間重合，而被認為難以實現。自民黨內如今打算在菅義偉的總裁任期9月30日屆滿前，先舉行總裁選舉，也就是可能10月才會改選眾院。

受新冠疫情影響，菅義偉不得不重新考慮包括9月中旬以後解散眾院的相關日程，還可能乾脆不解散眾院，而是在眾議員10月21日任期屆滿之際才舉行眾院選舉。

菅義偉17日在記者會上就解散眾院時間表示：「應當優先應對疫情。雖然可行選項逐漸變少，但只能在其中做出選擇。」關於是否會參加總裁選舉，他表示：「那是當然的，這一點沒有變化。」

自民黨內原先認為，菅義偉可能會在9月上半解散眾院，10月投票，先通過疫苗控制住疫情，於9月5日閉幕的帕運之後舉行眾院選舉。

然而由於新冠疫情蔓延，政府17日決定緊急事態宣言追加七個府縣等，與已發布宣言的東京都等地一起把期限定為9月12日。多名政府官員表示，緊急事態宣言期間的9月上旬不會解散眾院。

關於自民黨總裁選舉，預料將在9月17日發布公告，29日投票。菅義偉原先設想在總裁選舉之前解散眾院，待眾院選舉勝利後，在總裁選舉中以不經投票方式連任，但已宣布競選總裁的前總務大臣高市早苗等人，主張應該先舉行總裁選舉，政調會長下村博文也認為，應將總裁選舉放在眾院選舉之前。

有資深議員指出，在內閣支持率低迷的情況下，菅義偉難以做出解散決定，「有可能不解散眾院，而是在眾議員任期屆滿時舉行選舉」。

這種情況下，根據選舉法規定，按慣例安排在周日的投票日，將在9月26日至11月14日之間。另一方面，如果在8月29日以後召開國會，於任期屆滿日10月21日解散，則最晚可能在11月28日投票。

眾院 菅義偉 投票

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