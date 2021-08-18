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北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

歐洲為接收阿富汗難民再現分歧 德官員：美國應出面擔責

編譯中心／綜合17日電
阿富汗民眾17日在與巴基斯坦接壤的邊境口岸排隊等候。（Getty Images）
阿富汗民眾17日在與巴基斯坦接壤的邊境口岸排隊等候。（Getty Images）

大批阿富汗人在神學士（Taliban，另譯塔利班）掌權後出走當地，隨時引爆新一場難民危機，歐洲等西方國家在難民議題上的嚴重分歧再現。曾於2015年向敘利亞難民打開大門的德國總理梅克爾表示，國際必須給予逃離阿富汗的民眾足夠支援，避免當年中東難民湧入歐洲的場面重演；也有官員認為，美國是這次危機的始作俑者，應該承擔責任，帶頭處理難民問題。

德國在2015年接納100萬名主要來自敘利亞和伊拉克的難民，一度藉此贏得海外讚賞，卻在國內以至歐洲多國引發爭議，不但令梅克爾民望大跌，更激升反移民情緒，埋下歐洲多國極右勢力抬頭，甚至英國脫歐的種子。梅克爾日前與內閣商討撤離在阿富汗的德國人員，會後表示，2015年時國際未給聯合國難民署足夠經費，才導致難民潮；她提醒歐洲不能重複犯錯，需確保難民能安全留在阿富汗鄰國。

被視為梅克爾接班人的基民黨魁拉謝特也說「絕不能重蹈2015年覆轍」；巴伐利亞州州長澤德則認為，美國是阿富汗戰爭的領導者，且決定撤兵，因此華府應介入局勢，提供解決方案。法國總統馬克宏指出，歐洲需做好評估，保護地區免受難民潮衝擊；他也承諾法國會參與國際間分擔接收難民的責任。

不過，歐洲各國對於是否介入阿富汗局勢存在明顯分歧，丹麥、德國、荷蘭和法國相繼宣布暫緩遣返申請庇護失敗的阿富汗人，奧地利則堅持現行遣返政策。義大利總理德拉吉表示將致力保護曾與義大利合作的阿富汗公民，不過德拉吉政府仍與極右的「聯盟黨」聯合執政，最終是否接收難民仍有待觀察。南歐的阿爾巴尼亞則採取較寬容態度，已接獲華府要求，暫時安置數百名等候入境美國的難民。

據華盛頓郵報引述歐盟一名官員報導，成員國正磋商阿富汗局勢，不過他說相關討論「棘手」，部分成員國以「本地政治因素」為由，對接收難民存有戒心，多國政府也表示希望阻止難民前往歐洲。

阿富汗 梅克爾 德國

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