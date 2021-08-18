喀布爾機場混亂…德國計畫撤離萬人 首架軍機只載7人

梅克爾表示，包括2500名幫德國工作的阿富汗僱員，還有人權倡議者、律師等留在阿富汗恐面臨危險的群體，德國必須幫助撤離的人數多達1萬人。（美聯社）

神學士 （Taliban，另譯塔利班）接管阿富汗 之勢發展迅速，不僅民眾疲於應對，各國駐當地人員也來不及撤離，各國政府紛紛派機接送。德國 總理梅克爾16日表示需撤離多達1萬人，但當晚首架軍機降落喀布爾機場後，由於場面混亂，飛機只好迅速離開，最後只撤離了7人。

德國首架抵達喀布爾協助撤離的是A400M軍用運輸機，德國防長康坎鮑爾談到當時情況時說，「機場的情況非常混亂、危險和複雜，我們的時間非常有限，所以我們只接收現場的人。」最後飛機不得不迅速離開，其他德國人無法在沒有士兵保護下進入機場，所以只撤離了7人。

由於喀布爾機場場面混亂，德國首架軍機16日只撤離了7人。圖為德國空軍 17 日在烏茲別克首都塔什干運載從阿富汗撤離的人員。（路透）

梅克爾16日稍早坦承錯估情勢，承諾將全力協助人員撤離，包括2500名為德國工作的阿富汗人員，以及人權倡議者、律師等群體。梅克爾也坦承十分困難，能否撤離取決於當地情勢，「非我們能掌握」。

此外，各國也批評美國撤軍決定，導致如今亂象。梅克爾16日直言，美軍撤走產生的骨牌效應直接導致神學士捲土重來，又指北約在撤軍問題上唯美國馬首是瞻，北約聯軍不得不撤。法國前外交官蓋埃諾則表示，阿富汗目前的局勢進一步降低美國的「可信度」。

法國總統馬克宏談到阿富汗局勢迅速惡化，並稱阿富汗人面臨「可怕而艱鉅」的挑戰，被「華盛頓郵報」解讀為暗批拜登的撤軍決策。紐西蘭前總理克拉克也批評美國情報評估「嚴重失準」。

歐盟將對話神學士 非承認政權

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾17日表示，在神學士贏得阿富汗控制權後，歐盟必須與神學士對話，執行人員撤離及保護女性事宜，但並非即將承認神學士政權。

今天歐盟各國外長在緊急會議達成共識，優先事項是確保仍留在阿富汗的歐洲公民，以及為歐洲工作的阿富汗公民在最佳安全條件下撤離，因此將在必要時與神學士進行對話，避免可能的人道主義危機和潛在的移民潮。波瑞爾舉例，為讓替歐盟工作的數百名阿富汗人員及其家屬可以儘快抵達機，以及保護婦女和女孩，都必須與神學士交涉。