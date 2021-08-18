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阿富汗空軍也逃難 烏茲別克嚴防邊界 傳擊落1阿國軍機

編譯中心／綜合17日電
烏茲別克政府17日表示，正與神學士保持著密切聯繫，並在阿富汗混亂情勢蔓延到中亞地區後，警告將會「嚴格制止」任何侵犯邊界企圖。(Getty Images)
烏茲別克政府17日表示，正與神學士保持著密切聯繫，並在阿富汗混亂情勢蔓延到中亞地區後，警告將會「嚴格制止」任何侵犯邊界企圖。(Getty Images)

阿富汗首都喀布爾遭神學士（Taliban，另譯塔利班）奪下，連軍機都逃難。據半島電視台報導，烏茲別克空軍16日晚將一架企圖非法闖入領空的阿富汗軍用噴射機擊落，但烏國隨後表示，阿富汗軍機與烏茲別克護航的戰機相撞後雙雙墜機。

烏茲別克16日證實，1架阿富汗軍機15日非法越界後於烏茲別克南部墜毀，但此事故未造成任何人喪命。路透報導，這項說法與烏茲別克國防部稍早說法有出入，國防部當時說這架阿富汗軍機是被烏茲別克防空部隊擊落。

烏茲別克檢方17日也撤回16日一項聲明，那項聲明宣稱載運585名軍人的46架阿富汗軍機於15日飛越烏國邊界後，烏國強制它們降落，還有158人15日徒步跨境。檢方表示，當初的聲明「並非根據來自當局的獲正式驗證資訊」。檢方表示，當初的聲明「並非根據來自當局的獲正式驗證資訊」。

烏茲別克也表示，已拘留逃離神學士攻勢時越界進入烏國的84名阿富汗軍人。

此外，烏茲別克政府17日表示，正與神學士保持著密切聯繫，並在阿富汗混亂情勢蔓延到中亞地區後，警告將會「嚴格制止」任何侵犯邊界企圖。

前蘇聯共和國烏茲別克是3個與阿富汗接壤的中亞國家之一。美國領導的聯軍從阿富汗撤出、神學士乘機大舉進攻，部分阿富汗政府軍非法越界逃入烏茲別克共和國境內，烏茲別克政府於經歷數天混亂後發表聲明。烏茲別克政府表示，正與神學士討論「確保邊界保護措施和維持邊境平靜議題」。

中亞國家戒慎恐懼地注視著阿富汗政府在幾天內垮台，讓激進組織神學士重新掌權；數個中亞地區國家曾在20年前協助推翻神學士政權。

阿富汗 神學士 國防部

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