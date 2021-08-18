日本「數獨教父」病逝 自美國引進發揚光大 紅到英國

人稱「數獨教父」的鍜治真起因膽管癌過世，享壽69歲。（路透資料照片

許多人都玩過在9乘9方格中填數字的「數獨」，這個遊戲來自美國 ，但由日本 人鍜治真起命名為「數獨」，進而發揚光大。人稱「數獨教父」的他因膽管癌在本月10日過世，享壽69歲。

日本「SPORTS報知」報導，鍜治真起出生於北海道札幌市，從慶應義塾大學肄業後，在印刷公司上班，1980年與朋友合作創刊出版日本第一本智力遊戲雜誌「Puzzle通信Nikoli」，1983年成立Nikoli公司，並擔任社長。

1980年代中期，鍜治在雜誌中介紹從美國智力遊戲雜誌上看到的數字遊戲Number Place。由於數字只能選填個位數的1到9，加上直行、橫列或每個3乘3小區塊中，每個數字都只能出現一次，鍜治從「個位數、只能出現一次」的規則聯想到英文單字Single，再引申到「獨身」的含意，因此將Number Place命名為「數字僅限獨身」，簡稱「數獨」。

鍜治將「數獨」遊戲單獨出書，在日本慢慢累積人氣。2004年，一名紐西蘭的數獨粉絲將自己創造的數獨遊戲投稿到英國泰晤士報，報社以「數獨」的日文讀音SUDOKU為名刊出，在歐美地區成為大受歡迎的智力遊戲。

鍜治今年8月從Nikoli公司社長一職退休 ，轉任董事。他本月10日因膽管癌在自宅過世，享壽69歲，葬禮只限親近家人參加，預定日後舉行告別會。