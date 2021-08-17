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神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

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「不再派軍」英法德撤離阿富汗 國際航空公司避開領空

編譯中心／綜合16日電
法國派軍用運輸機到喀布爾撤離公民。（Getty Images）
法國派軍用運輸機到喀布爾撤離公民。（Getty Images）

神學士攻占阿富汗首都喀布爾，西方國家人員紛紛撤離，包括英國、法國和德國。國際主要航空公司紛紛更改航線，避開阿富汗領空，喀布爾機場16日的商業航班也全部取消，陷入一團混亂。

英國首相強生兩天前才矢言不會背棄阿富汗，但英國國防大臣華勒斯15日宣布，將派遣數百名軍人到喀布爾機場協助撤離人員，任務完成後英軍將不再重返當地。他說，英國及北約組織軍隊都沒有重返阿富汗計畫。

英國首相才矢言不會背棄阿富汗，國防大臣宣布將派遣數百名軍人到喀布爾機場協助撤離人...
英國首相才矢言不會背棄阿富汗，國防大臣宣布將派遣數百名軍人到喀布爾機場協助撤離人員，任務完成後英軍將不再重返當地。（美聯社）

同屬北約組織會員的法國和德國表示，已讓外交人員前往喀布爾機場，並派軍用運輸機到喀布爾撤離公民和曾提供他們協助的阿富汗人。

印度新德里英迪拉甘地國際機場班機訊息看板16 日顯示，從喀布爾飛往印度的航班被取...
印度新德里英迪拉甘地國際機場班機訊息看板16 日顯示，從喀布爾飛往印度的航班被取消。（路透）

阿富汗變天後，當地有數以千計的人試圖逃離，導致喀布爾的機場陷入一團混亂，今天起飛的商業航班因此全數宣告取消。國際主要航空公司也紛紛更改航線，聯合航空、英國航空和維珍航空皆表示不會使用阿富汗領空。一名聯合航空發言人指出，這項變更會影響聯航幾個美國到印度的航班。

德國漢莎航空今天也表示，旗下航空公司包括奧地利航空、布魯塞爾航空、歐洲之翼航空和瑞士國際航空等，將暫停飛越阿富汗上空，且已與德國政府討論如何協助撤僑。土耳其航空則宣布，今天開始出動阿富汗撤僑航班。

預計降落阿富汗的商用航班也受到地面情況混亂影響。阿聯酋航空在官網表示，到阿富汗首都喀布爾的航班停飛，直至另行通知。

美國7月對國內航空公司、營運商祭出阿富汗領空飛航限令，禁止飛航高度在2萬6000英尺以下的航班飛越幾乎覆蓋阿富汗的「喀布爾航程資訊區」。而加拿大、英國、德國和法國等其他國家，也建議航空公司在阿富汗領空的飛行高度不要小於2萬5000英尺。

歐盟G7將緊急開會 

歐洲聯盟各國外長17日將召開緊急視訊會議，商討阿富汗情勢。英國首相強生也將召開7大工業國（G7）高峰會，探討同一問題，並設法防止神學士接掌阿富汗政權造成人道惡果。

英國外相拉布被問到英國是否可能制裁阿富汗時答稱，「將透過與各夥伴合作，動用一切手段，從我們可以採取的制裁措施到暫停政府開發協助計畫（ODA），直到神學士推動改革並組成包容異己的政府為止」。

同時，俄國總統普亭的阿富汗問題特別代表卡布洛夫表示，俄國駐阿富汗大使17日將於喀布爾與神學士代表會面，俄國也將根據「新政權的作為」決定是否承認神學士。卡布洛夫說，對談將聚焦在神學士如何為俄國大使館提供安全保障。

阿富汗 英國 神學士

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