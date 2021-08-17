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阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

阿富汗總統曾是「研究失敗國家」權威 如今搞丟政權

編譯中心／綜合16日電
阿富汗總統甘尼（壁畫中人）曾自豪身為研究「失敗國家」的全球頂尖專家之一，但如今只能眼睜睜看著自己政府垮台。（美聯社）
阿富汗總統甘尼（壁畫中人）曾自豪身為研究「失敗國家」的全球頂尖專家之一，但如今只能眼睜睜看著自己政府垮台。（美聯社）

武裝組織神學士戰士15日湧入阿富汗首都喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）選擇遠走他國。甘尼曾自豪身為研究失敗國家的全球頂尖專家之一，但如今只能眼睜睜看著自己政府垮台。

中央社引述法新社報導，甘尼在2014年成為總統前，曾是聚焦研究失敗國家的學者及經濟學家，在海外享有輝煌事業生涯。他在旅居海外24年後回國，追求他重建祖國的夢想。

在1980年代蘇聯占領阿富汗期間，他就讀於紐約哥倫比亞大學，之後在美國教書。

他自1991年起在世界銀行工作，成為俄羅斯煤炭產業專家，在2001年底神學士遭到擊潰不久後，他終於搬回喀布爾，擔任聯合國（UN）高級特別顧問。

在之後的日子，他是阿富汗臨時政府的重要策者畫，在2002至2004年期間，他成為前總統卡賽麾下頗具權力的財政部長，大力打擊日益猖獗的貪腐。

隨著阿富汗擺脫神學士嚴厲統治時代，甘尼因為他的認真及幹勁獲得聲望，他推行新貨幣、建立稅收制度、鼓勵海外富有阿富汗人返回家園，並勸募資金。

他於2014年當選阿富汗總統，承諾重建國家。但他一直評價兩極，外界對他的形容包括有遠見、脾氣暴躁、具學術性格和太苛刻等。在執政最後幾年，甘尼眼睜睜看著華府與神學士談判首度將他排除在外，這為美國離開阿富汗鋪路，隨後美國盟友迫使他釋放5000名頑固叛亂分子，以敲定後來根本未實現的和平協議。

與他相識近30載的資深作家拉希德（Ahmed Rashid）曾寫道：「他從未讓任何人太過接近，保持冷漠超然。」拉希德說：「不幸地，他太過頻繁對阿富汗同胞及西方人展現火爆脾氣及傲慢態度，很快使他成為受討厭人物。」

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