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神學士竟穿南韓舊軍服 疑中古市場買來的

編譯中心／綜合16日電
媒體捕捉到的神學士部隊照片中，出現大量南韓舊式軍服，部分隊服上還帶有南韓陸軍部隊標誌（見圓圈處）及名牌。（取材自推特）
媒體捕捉到的神學士部隊照片中，出現大量南韓舊式軍服，部分隊服上還帶有南韓陸軍部隊標誌（見圓圈處）及名牌。（取材自推特）

美國宣布撤軍後，神學士迅速奪回阿富汗政權，在媒體捕捉到的神學士部隊照片中，出現大量南韓舊式軍服，這些軍服多半來自退伍軍人丟進回收箱或賣到中古市場的舊衣。

南韓「朝鮮日報」報導，BBC、法國費加洛報、德國明鏡周刊等媒體近期報導神學士控制阿富汗現況時的照片中，出現大量穿著南韓軍方戰鬥服行軍的神學士人員。報導指出，神學士穿著的是南韓軍方在1990年至2014年間使用的舊型迷彩戰鬥服，部分隊服上還帶有南韓陸軍部隊標誌及名牌。

南韓國防安保論壇秘書長申鍾宇分析，可大量取得的南韓軍服有助於神學士統一戰鬥服裝，營造正規軍形象，對神學士來說是最方便的選擇。

雖然南韓軍服早就全面換新，不致影響實際作戰識別，但還是有許多南韓民眾表示不希望看到武裝團體穿著自己國家的軍服。

實際上，這並非南韓軍服首次外流，北韓今年1月進行的閱兵式中，也被發現有部份人民軍穿著與南韓新式戰鬥服相同款式的服裝。軍方相關人士說明，採徵兵制的南韓每年有大量軍人退伍，帶走的軍服經常被直接丟進舊衣回收箱，或放到中古市場上交易。

南韓官方也開始重視此事，今年3月國防部召集相關部會，與國內二手市場業者協調，嘗試解決軍服流出問題，但礙於數量龐大，短時間難有成效。

舊式南韓軍服。（取材自南韓國防部臉書）
舊式南韓軍服。（取材自南韓國防部臉書）

南韓 神學士 阿富汗

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