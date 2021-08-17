大馬總理慕尤丁內閣總辭 巫統、安華爭執政

馬來西亞總理慕尤丁16日搭車抵達王宮，向國家元首阿都拉請辭。（路透）

馬來西亞總理慕尤丁16日宣布請辭，稱失去國會多數支持，因此決定辭職。大馬王宮則表示國家元首阿都拉已收到辭呈，並令慕尤丁在新總理任命前暫任看守總理。慕尤丁結束短短17個月的任期，也讓大馬在新冠疫情 強襲之際，陷入新的政治動盪。

慕尤丁在會見國家元首後發表電視演說時表示，由於15位巫統國會議員不再支持，在野黨也拒絕跨黨派合作提議，因此在16日決定辭職並率內閣總辭，無須等9月國會提出信任動議。

慕尤丁說：「若總理不再擁有多數國會議員支持，就必須辭職。這是憲法要求，我必須遵守。」他並表示，希望新政府能盡快成立，以免影響國家行政。他還向民眾喊話「不必擔心」，稱已訂購足夠的新冠疫苗 ，若接種計畫順利，所有民眾10月底前就可打到疫苗。

慕尤丁在去年3月以極小差距掌握國會多數而上台，如今成為馬來西亞歷史上任期最短的總理。內閣總辭後，由於沒有明確的繼任者，也可能阻礙大馬重啟遭疫情重創的經濟，及遏止疫情捲土重來的努力。

馬來西亞近來新冠疫情嚴重，過去幾天每天新增確診病例都突破2萬例，屢創新高。星洲網報導，大馬國家元首阿都拉認為，目前舉行第15屆國會大選並非最好選擇。他將召見各政黨領袖，聆聽他們對解除當前政治危機的看法。

馬來西亞總理慕尤丁16日宣布請辭，各黨派勢力如今就總理人選私下激烈互動，前副總理安華（左）也是熱門人選，右為前總理馬哈迪。（Getty Images）

星洲網指出，政局不穩讓大馬在第14屆國會任期未滿五年、第15屆大選還未舉行前就出現三名新總理，是前所未有之事。大馬第14屆國會任期將於2023年7月16日屆滿。

各黨派勢力如今就總理人選私下激烈互動，領導執政聯盟的最大黨巫統，預料將派出副主席兼原副總理依斯邁沙比利，不過，巫統內部出現分歧，主席阿末扎希言明「拒絕任何領袖擅自行動」，且表明會召開會議，商議新的總理人選。

前副總理、反對黨人民公正黨主席安華正在努力拉攏國會議員的支持，在野陣營「希望聯盟」有意拉攏原是安華黨友、後倒戈加入慕尤丁的現任國際貿易及工業部長阿茲敏重新歸隊。