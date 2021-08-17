日本九州豪雨破紀錄釀6死 鋒面滯留恐有新災情

日本福岡縣久留米市14日街頭洪水氾濫，甚至淹進住宅。（路透）

日本 九州等地近期連日大雨，截至16日已釀六死六傷，還有四人失蹤。氣象廳指出，鋒面將會滯留到20日，繼續對九州、西日本與東日本各地帶來豪雨，呼籲民眾嚴防災情。

長崎縣西海市14日晚間在一處灌溉水路發現二人俯臥在地，分別是73歲跟70歲的女性，後確認二人死亡。雲仙市兩棟民宅13日受土石崩塌波及，目前已知一名59歲女性死亡，她的67歲丈夫及32歲女兒下落不明。

長野縣岡谷市15日上午發生土石流沖毀民宅，雖然民宅內的五人都被救出，但送醫後40多歲的母親與二名就讀中小學的兒子等三人宣告不治，40多歲的父親與十多歲的長子等二人輕傷。

報導指出，受到鋒面滯留影響，九州可能再度降下大雨，必須嚴防土石災害與河川氾濫等災情。九州各地從11日起持續降下創紀錄大雨，佐賀縣嬉野市從11日至今累積雨量超過1000毫米，不到一周的雨量達平均年間降雨量的45%，是8月平均雨量四倍。

氣象廳表示，九州與廣島縣等地降下破紀錄大雨，恐會發生多起土石流災害，其他地區也恐因大雨致災，籲民眾提高警戒，盡量在白天進行避難。