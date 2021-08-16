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國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

「以為還有時間」梅克爾誤判 願撤離為德工作阿富汗人

中央社／柏林16日電
梅克爾。（歐新社）
梅克爾。（歐新社）

民兵組織神學士以迅雷不及掩耳速度攻下阿富汗首都喀布爾，德國總理梅克爾坦承錯估情勢，承諾將全力協助為德國工作的阿國人民離開阿富汗，以免他們遭神學士報復。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天坦承錯估情勢，誤以為還有時間，沒想到神學士以驚人速度再次控制阿富汗。

德國等西方盟國在阿富汗駐軍20年，參與反恐任務並協助訓練軍警和建立公民社會。梅克爾說，如今結果不如預期是「痛苦的覺悟」；對數以百萬計追求自由社會的阿富汗人民來說，當前的局勢是災難。

梅克爾強調，目前首要任務是將本國人和與德國外援機構、非政府組織合作的阿國人民撤出，但她坦承十分困難，能否撤離取決於當地情勢，「非我們能掌握」。

歐盟外長18日將開會，討論如何因應可能的難民潮，為此，歐盟成員國元首近期也可能召開臨時高峰會。

梅克爾預期，歐盟將協助阿富汗的鄰國安置難民，但強調德國沒有打算接納許多阿富汗難民，不願見到2015年歐洲的難民危機重演。

德國外長馬斯（Heiko Maas）今天也坦承阿富汗局勢出乎德國和西方盟國政府、情報單位的預料，人民在機場絕望逃亡的景象「讓人痛苦」。

他承諾，德國將盡力協助更多阿富汗人民逃出，包括非政府組織工作者、人權工作者和女權運動人士，以避免他們遭神學士報復。

阿富汗 德國 梅克爾

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