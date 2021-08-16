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黎巴嫩油罐車爆炸 至少28死79傷

編譯中心╱綜合15日電
黎巴嫩北部地區阿卡發生油罐車爆炸事件，已釀28人死亡。（Getty Images）
黎巴嫩北部地區阿卡發生油罐車爆炸事件，已釀28人死亡。（Getty Images）

黎巴嫩紅十字會表示，一輛載有燃油的卡車14日在黎巴嫩北部地區阿卡爆炸，至少28人喪命、79人受傷，另有不少人失蹤，爆炸原因待查。

上傳社群媒體的影片可見，爆炸現場發生大火。據明報引述法新社報導，目擊者表示，爆炸發生時現場有約200人。阿卡醫院一名員工表示，醫院最少收到了7具屍體和10多名被灼傷的傷者，他指屍體都被燒焦，難以辨認，「有些人的臉不見了，有些人失去了手臂」。

黎巴嫩國家通訊社報導稱，爆炸具體原因還有待調查，但初步估計爆炸是由軍方繳獲的一個裝滿燃油的油罐車所致。爆炸發生時周邊聚集著排隊加油的居民，爆炸同時引發了大火。該輛油罐車停在一間屋內。

黎巴嫩軍方14日表示，他們查扣了經銷商貯存在全國各地油槽的數千升汽柴油。據悉黎巴嫩軍方上周六曾透露查獲數千升黑市汽油和柴油，分銷商在全國各地的油泵中儲存。爆炸地點距離敍利亞邊境僅四公里，暫時未悉這部油罐車是否偷運燃料到敍利亞，敍利亞的燃油價較黎巴嫩為高。

據世界銀行說法，黎巴嫩正經歷1850年代以來，全世界最嚴重經濟危機之一，近幾個月以來深陷燃料短缺的問題。

黎巴嫩北部地區阿卡發生油罐車爆炸事件，已釀28人死亡，油罐車停在一間屋內。（Ge...
黎巴嫩北部地區阿卡發生油罐車爆炸事件，已釀28人死亡，油罐車停在一間屋內。（Getty Images）

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