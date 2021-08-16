加拿大9‧20提前大選 民調：自由黨贏面大

加拿大 總理杜魯多 15日宣布，為了獲得新的授權，帶領國家擺脫新冠疫情 ，將提前在9月20日舉行大選。儘管在過去一年裡，自2015年就任的杜魯多因在野黨相挺而推動多項大規模的防疫援助，通過聯邦預算及多項重要法案，不過對於國會的運作失衡他仍感到不滿。

杜魯多15日會見加拿大總督西蒙，請她解散國會展開提前選舉，而民調顯示，杜魯多領導的自由黨很可能重新掌權。杜魯多2015年執政，2019年雖贏得連任，卻因醜聞影響而未拿下國會多數。

阿巴卡斯數據近期民調顯示，自由黨支持率達37%很有可能贏得多數；保守黨28%；至於左翼目前與自由黨合作且支持度有起色的新民主黨則是20%。

若自由黨意欲在9月20日大選贏得多數，必須在眾議院338席取得至少170席，比目前再多15席。

多數加拿大人滿意杜魯多在因應疫情上的作為，但若競選期間爆發第4波疫情，杜魯多的支持率可能會下跌。中央社引述法新社報導，溫尼伯大學政治學教授馬蒂厄表示，對杜魯多來說，「機會只有現在，因為學生將在2周內返回校園，新冠病例勢必會攀升」。他補充表示，杜魯多政府「已經執政18個月，這是少數政府的平均壽命」。