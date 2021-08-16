神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

自美國 宣布撤軍阿富汗 ，武裝組織神學士 大舉攻城掠地，還不到8月31日的最後撤軍期限，神學士就已兵臨首都城下，逼迫政府和平轉移政權。「神學士」其內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗，以下是「神學士」重要領導人物。

精神領袖艾昆薩達

「神學士」精神領袖艾昆薩達。（ 路透）

美國2016年空襲炸死神學士領袖曼蘇爾後，神學士迅速權力過渡，艾昆薩達繼位，得到凱達組織首腦薩瓦里的效忠，被薩瓦里尊為「信徒的埃米爾（意指統率他人的人或國王）」。在此之前，艾昆薩達是低調的宗教人物。與其說是軍事指揮官，他更被認為是精神上的名義領導人。艾昆薩達鮮少露面，僅在伊斯蘭節慶時發表年度談話。

共同創立者巴拉達

「神學士」共同創立者巴拉達。（ Getty Images）

蘇聯撤出阿富汗後，阿富汗很快陷入內戰，充斥混亂與貪腐。在這樣的背景下，巴拉達與歐瑪在1990年代初期成立了神學士。神學士在2001年垮台後，巴拉達在2010年在巴基斯坦被捕，持續被拘留到美國於2018年施壓將他釋放，前往卡達。他在卡達被任命為神學士政治領導人，主導神學士與美國簽署的撤退協議。

哈卡尼網絡領導人西拉傑丁哈卡尼

西拉傑丁哈卡尼一方面是神學士的第二把手，同時領導著強大的哈卡尼網絡。哈卡尼網絡是美國點名的恐怖組織，被認為在過去20年間，是對阿富汗政府及美國領導的北約組織軍隊造成最危險威脅的派系之一。哈卡尼網絡以運用自殺炸彈而惡名昭彰，在過去幾年策動在喀布爾最為知名的多場攻擊事件；哈卡尼也被指控暗殺阿富汗高層官員，並多次綁架西方國家公民要求贖金。

「後裔」雅庫布

雅庫布是神學士創始人歐瑪之子。他領導神學士權力極大的軍事委員會，監督神學士的眾多戰地指揮官，在戰爭中執行神學士的戰略行動。他的血統使他成為有力的象徵人物，並得以讓逐漸擴張的神學士行動得以統一。不過，有關雅庫布在神學士扮演的實際角色依舊充斥大量質疑。部分分析家認為，他在2020年被任命的職位僅具裝飾性質。