我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

史上最多 拜登政府將提高糧食券福利25%

神學士攻城掠地 揭開4大領袖神祕面紗

編譯中心╱綜合15日電
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）
「神學士」的內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗。圖為8月12日至卡達出席和平會議的神學士代表團。（路透）

美國宣布撤軍阿富汗，武裝組織神學士大舉攻城掠地，還不到8月31日的最後撤軍期限，神學士就已兵臨首都城下，逼迫政府和平轉移政權。「神學士」其內部架構和領導層總是籠罩著神祕面紗，以下是「神學士」重要領導人物。

精神領袖艾昆薩達

「神學士」精神領袖艾昆薩達。（ 路透）
「神學士」精神領袖艾昆薩達。（ 路透）

美國2016年空襲炸死神學士領袖曼蘇爾後，神學士迅速權力過渡，艾昆薩達繼位，得到凱達組織首腦薩瓦里的效忠，被薩瓦里尊為「信徒的埃米爾（意指統率他人的人或國王）」。在此之前，艾昆薩達是低調的宗教人物。與其說是軍事指揮官，他更被認為是精神上的名義領導人。艾昆薩達鮮少露面，僅在伊斯蘭節慶時發表年度談話。

共同創立者巴拉達

「神學士」共同創立者巴拉達。（ Getty Images）
「神學士」共同創立者巴拉達。（ Getty Images）

蘇聯撤出阿富汗後，阿富汗很快陷入內戰，充斥混亂與貪腐。在這樣的背景下，巴拉達與歐瑪在1990年代初期成立了神學士。神學士在2001年垮台後，巴拉達在2010年在巴基斯坦被捕，持續被拘留到美國於2018年施壓將他釋放，前往卡達。他在卡達被任命為神學士政治領導人，主導神學士與美國簽署的撤退協議。

哈卡尼網絡領導人西拉傑丁哈卡尼

西拉傑丁哈卡尼一方面是神學士的第二把手，同時領導著強大的哈卡尼網絡。哈卡尼網絡是美國點名的恐怖組織，被認為在過去20年間，是對阿富汗政府及美國領導的北約組織軍隊造成最危險威脅的派系之一。哈卡尼網絡以運用自殺炸彈而惡名昭彰，在過去幾年策動在喀布爾最為知名的多場攻擊事件；哈卡尼也被指控暗殺阿富汗高層官員，並多次綁架西方國家公民要求贖金。

「後裔」雅庫布

雅庫布是神學士創始人歐瑪之子。他領導神學士權力極大的軍事委員會，監督神學士的眾多戰地指揮官，在戰爭中執行神學士的戰略行動。他的血統使他成為有力的象徵人物，並得以讓逐漸擴張的神學士行動得以統一。不過，有關雅庫布在神學士扮演的實際角色依舊充斥大量質疑。部分分析家認為，他在2020年被任命的職位僅具裝飾性質。

神學士 美國 阿富汗

上一則

波蘭限縮猶太人索賠 以色列召回大使 譴責「可恥決定」

下一則

疫情、國會失勢夾擊 大馬總理辭職 政局陷動盪

延伸閱讀

美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台

美完成撤軍前阿富汗局勢驟變 川普要拜登下台
聯合國秘書長呼籲神學士克制 保障婦幼權利

聯合國秘書長呼籲神學士克制 保障婦幼權利
從救世主到劊子手 回顧神學士血腥暴行

從救世主到劊子手 回顧神學士血腥暴行
喀布爾陷落 回顧美軍在阿富汗20年

喀布爾陷落 回顧美軍在阿富汗20年

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少724人死亡 2800人受傷

2021-08-14 20:30
阿富汗叛亂團體神學士大肆攻城掠地，美國將增派約3000名美軍前往阿富汗，協助撤離美國駐喀布爾大使館人員。讓許多人憶起當年西貢淪陷前夕，美軍倉促撤僑的不光彩歷史。圖為美軍土去年12月開始撤出阿富汗。(Getty Images)

喀布爾美國使館大撤退 西貢淪陷情節重演？

2021-08-13 12:24
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克