海地地震增至724死2800傷 熱帶風暴將至救援更棘手

海地14日發生規模7.2強震，南部省省會萊凱市的曼吉耶酒店震垮。（Getty Images）

海地政府15日表示，14日規模7.2的大地震 重創海地，至今已知至少有724人喪生、2800人受傷。搜救人員努力搜尋瓦礫殘堆裡是否還有生還者，於此同時，熱帶風暴 葛瑞斯預計16日登陸橫掃海地並帶來豪大雨，屆時當地的搜救工作將更棘手。

中央社報導，海地大地震造成當地數百棟平房與建物夷為平地，「重災區」南部省會萊凱的居民西蒙說，地震發生時他在市場，隨後馬上衝回家看家人是否安好。而他的妻子和2歲孩子事發時正在洗澡，也顧不得身上一絲不掛就直接衝到街上，沒多久住宅前半部就倒塌。西蒙表示，「現在還有很多餘震，每次餘震一來，民眾就亂竄尖叫。我的兩條腿到現在還顫抖不止」。

這次地震同時喚醒了當地人對2010年大地震的創傷，當年大地震估計造成約30萬人死亡，海地至今還未完全走出當年強震帶來的衝擊。有當地人表示事發時看到鄰居紛紛逃跑，腦海湧現2010年1月12日的畫面，感到害怕。2010年地震造成基礎建設和經濟更加脆弱，至今仍背負當時留下的傷痕。包括聖母升天大教堂等數座海地地標建築仍尚未重建，數萬人也都還住在臨時住宅內。

報導指出，作為西半球最貧困的國家，海地近年天災人禍不斷。該國7月剛發生總統遭暗殺的不幸，政局尚未擺脫動盪，本月又遇地震災害，而武裝幫派在受地震影響地區的暴力衝突十分嚴重。民眾感嘆：「這個國家從來沒有喘息過」。

天主教教宗方濟各 呼籲各國盡快馳援；美國已運送緊急援助物資，並組成配備特殊裝備搜救隊前進海地。有海地血統的23歲網球女將大坂直美14日說，她將捐出接下來在世界女子職業網球協會巡迴賽辛辛那提網賽獎金，協助海地地震受災戶。