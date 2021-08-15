菅義偉傳遭黨內逼宮 東奧沒加分、確診創高拉低民調

菅義偉政府原本期待藉由成功舉辦東奧，讓支持率得以回升，但目前看來未達預期效果。（美聯社）

東京奧運 日前落幕，但根據多家日媒最新民調顯示，日本 首相菅義偉 內閣支持率不升反降，面對即將到來的相關選舉，讓自民黨內傳出首相換人的「逼宮」聲音。此外，日本14日新增2萬151人確診，連續2天破2萬例。

日本時事通信社連續兩次民調顯示，菅內閣8月支持率29.0%、7月支持率29.3%，創下去年上任以來新低點，進入所謂的執政「危險水域」，讓菅義偉政府的向心力開始下降，要維持政權已變得困難。

菅義偉擔任總裁的自民黨內，對任期即將於10月屆滿的眾議院大選抱持危機意識，愈來愈多人認為即將舉行的自民黨總裁選舉，應該要有超過一人以上的候選人參與，恐讓黨幹事長二階俊博所策畫的讓菅義偉「不投票連任」付諸東流。

黨內資深人士說：「如果總裁不換人，沒辦法打眾議院選戰」；另一名黨內人士也說「這個政府已經結束」，透露出要求首相換人的想法。

但眼前的問題是，找不到一個「後菅義偉時代」的接任人選。去年總裁選舉跟菅義偉競爭的前政調會長岸田文雄，目前是否再戰總裁態度尚未明朗；前幹事長石破茂對投入總裁選舉持慎重態度。至於有高度意願參選的前總務大臣高市早苗，及正思索擁立自有人選的中堅派及年輕一輩，要如何取得20人推薦書也是課題。

自民黨內派閥麻生派資深人士對疫情肆虐時換指揮官表示憂慮，也擔心在疫情下的黨內政局可能招致輿論反彈。

東奧雖已結束，日本疫情未歇，14日新增2萬151人確診，連續2天破2萬例。（美聯社）

確診連2天逾2萬例

日本14日新增2萬151人確診，東京都新增確診5094人，是歷來次高紀錄，並以20多歲族群占大宗。此外，首都圈的神奈川縣新增2356人、埼玉縣1800人、千葉縣1272人以及大阪府1828人、沖繩縣752人等，總共12府縣創新高紀錄。

全國重症患者也連續2天創新高，達1521人，較前一天的新高紀錄增加43人。東京重症患者較前一天增加18人，總數245人，連續5天創歷史新高。根據東京都基準，重病患者病床使用率達62.5%。