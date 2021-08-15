我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

菅義偉傳遭黨內逼宮 東奧沒加分、確診創高拉低民調

編譯中心／綜合14日電
菅義偉政府原本期待藉由成功舉辦東奧，讓支持率得以回升，但目前看來未達預期效果。（美聯社）
菅義偉政府原本期待藉由成功舉辦東奧，讓支持率得以回升，但目前看來未達預期效果。（美聯社）

東京奧運日前落幕，但根據多家日媒最新民調顯示，日本首相菅義偉內閣支持率不升反降，面對即將到來的相關選舉，讓自民黨內傳出首相換人的「逼宮」聲音。此外，日本14日新增2萬151人確診，連續2天破2萬例。

日本時事通信社連續兩次民調顯示，菅內閣8月支持率29.0%、7月支持率29.3%，創下去年上任以來新低點，進入所謂的執政「危險水域」，讓菅義偉政府的向心力開始下降，要維持政權已變得困難。

菅義偉擔任總裁的自民黨內，對任期即將於10月屆滿的眾議院大選抱持危機意識，愈來愈多人認為即將舉行的自民黨總裁選舉，應該要有超過一人以上的候選人參與，恐讓黨幹事長二階俊博所策畫的讓菅義偉「不投票連任」付諸東流。

黨內資深人士說：「如果總裁不換人，沒辦法打眾議院選戰」；另一名黨內人士也說「這個政府已經結束」，透露出要求首相換人的想法。

但眼前的問題是，找不到一個「後菅義偉時代」的接任人選。去年總裁選舉跟菅義偉競爭的前政調會長岸田文雄，目前是否再戰總裁態度尚未明朗；前幹事長石破茂對投入總裁選舉持慎重態度。至於有高度意願參選的前總務大臣高市早苗，及正思索擁立自有人選的中堅派及年輕一輩，要如何取得20人推薦書也是課題。

自民黨內派閥麻生派資深人士對疫情肆虐時換指揮官表示憂慮，也擔心在疫情下的黨內政局可能招致輿論反彈。

東奧雖已結束，日本疫情未歇，14日新增2萬151人確診，連續2天破2萬例。（美聯...
東奧雖已結束，日本疫情未歇，14日新增2萬151人確診，連續2天破2萬例。（美聯社）

確診連2天逾2萬例

日本14日新增2萬151人確診，東京都新增確診5094人，是歷來次高紀錄，並以20多歲族群占大宗。此外，首都圈的神奈川縣新增2356人、埼玉縣1800人、千葉縣1272人以及大阪府1828人、沖繩縣752人等，總共12府縣創新高紀錄。

全國重症患者也連續2天創新高，達1521人，較前一天的新高紀錄增加43人。東京重症患者較前一天增加18人，總數245人，連續5天創歷史新高。根據東京都基準，重病患者病床使用率達62.5%。

菅義偉 東京奧運 日本

上一則

英相矢言「不背棄阿富汗」 政界猛批美國撤軍是恥辱

下一則

二戰結束76年 日皇：深刻反省不重蹈戰爭覆轍

延伸閱讀

日本全境新增2萬151人染疫 連續2天破2萬例

日本全境新增2萬151人染疫 連續2天破2萬例
影／日本7縣共181萬人疏散躲洪水 九州暴雨水淹半層樓

影／日本7縣共181萬人疏散躲洪水 九州暴雨水淹半層樓
東奧未能拉抬日相菅義偉低迷聲勢 黨內傳逼宮

東奧未能拉抬日相菅義偉低迷聲勢 黨內傳逼宮
英國鏈球手苦籌訓練費 網拍東奧紀念品

英國鏈球手苦籌訓練費 網拍東奧紀念品

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

2021-08-14 20:30
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷