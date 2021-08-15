英相矢言「不背棄阿富汗」 政界猛批美國撤軍是恥辱

神學士武裝分子占領阿富汗第二大城市坎達哈後，14日升起旗幟。 （歐新社）

英國 首相強生13日矢言不會背棄阿富汗 ，但也證實，在武裝組織神學士 （Taliban）的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。

中央社引述法新社報導，隨著神學士攫取愈來愈多城市，英國政府已派遣約600名軍人前往阿富汗，協助約3000名英國人撤離。強生表示，還留在首都喀布爾的「大批」使館人員將返回英國。

強生與內閣高階官員召開危機因應會議後表示，西方國家支持正被圍困的阿富汗政府，仍有戰略利益，他呼籲西方國家在當地合作，「避免阿富汗再度成為恐怖主義溫床」、「我們現在必須做的，不是背棄阿富汗」。

英國首相強生呼籲西方國家在阿富汗合作。（歐新社）

同時，英國國防大臣華勒斯表示，美國總統拜登決定撤軍，北大西洋公約組織盟邦只得跟進，「在當地留下爛攤子」，並讓神學士順勢占了上風。華勒斯稍早對媒體表示，美國前總統川普與神學士達成了一項「爛協議」，得以結束這場美國史上最長的戰爭。此一說法呼應了英國軍方對撤軍的猛烈抨擊。

前國際開發大臣史都華稱撤軍是「美國和英國的徹底背叛」，有可能引發目前與神學士作戰的敵對軍閥之間的內戰。保守黨議員、前退伍軍人事務大臣莫瑟也曾以陸軍軍官身分在阿富汗服役，他稱撤軍是種「恥辱」，「我們選擇了這場失敗，這很可恥。」

北愛爾蘭厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）領袖畢提（Doug Beattie）曾隨英國軍隊3度駐防阿富汗，他說，會為此付出代價的是阿富汗的尋常百姓。

他接受愛爾蘭廣播電視（RTE）訪問時說：「我們提高了阿富汗人民的期望，讓他們以為我們會創造更美好的未來」「而我們將因不作為而摧毀（這些期望）。」