我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

英相矢言「不背棄阿富汗」 政界猛批美國撤軍是恥辱

編譯中心／綜合14日電
神學士武裝分子占領阿富汗第二大城市坎達哈後，14日升起旗幟。 （歐新社）
神學士武裝分子占領阿富汗第二大城市坎達哈後，14日升起旗幟。 （歐新社）

英國首相強生13日矢言不會背棄阿富汗，但也證實，在武裝組織神學士（Taliban）的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。

中央社引述法新社報導，隨著神學士攫取愈來愈多城市，英國政府已派遣約600名軍人前往阿富汗，協助約3000名英國人撤離。強生表示，還留在首都喀布爾的「大批」使館人員將返回英國。

強生與內閣高階官員召開危機因應會議後表示，西方國家支持正被圍困的阿富汗政府，仍有戰略利益，他呼籲西方國家在當地合作，「避免阿富汗再度成為恐怖主義溫床」、「我們現在必須做的，不是背棄阿富汗」。

英國首相強生呼籲西方國家在阿富汗合作。（歐新社）
英國首相強生呼籲西方國家在阿富汗合作。（歐新社）

同時，英國國防大臣華勒斯表示，美國總統拜登決定撤軍，北大西洋公約組織盟邦只得跟進，「在當地留下爛攤子」，並讓神學士順勢占了上風。華勒斯稍早對媒體表示，美國前總統川普與神學士達成了一項「爛協議」，得以結束這場美國史上最長的戰爭。此一說法呼應了英國軍方對撤軍的猛烈抨擊。

前國際開發大臣史都華稱撤軍是「美國和英國的徹底背叛」，有可能引發目前與神學士作戰的敵對軍閥之間的內戰。保守黨議員、前退伍軍人事務大臣莫瑟也曾以陸軍軍官身分在阿富汗服役，他稱撤軍是種「恥辱」，「我們選擇了這場失敗，這很可恥。」

北愛爾蘭厄爾斯特聯盟黨（Ulster Unionist Party）領袖畢提（Doug Beattie）曾隨英國軍隊3度駐防阿富汗，他說，會為此付出代價的是阿富汗的尋常百姓。

他接受愛爾蘭廣播電視（RTE）訪問時說：「我們提高了阿富汗人民的期望，讓他們以為我們會創造更美好的未來」「而我們將因不作為而摧毀（這些期望）。」

阿富汗 英國 神學士

上一則

土耳其洪災達4層樓高 至少57死、逾2000人搭機撤離

下一則

菅義偉傳遭黨內逼宮 東奧沒加分、確診創高拉低民調

延伸閱讀

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
下東城遊民鬥毆傷重不治 男嫌遭控謀殺

下東城遊民鬥毆傷重不治 男嫌遭控謀殺
強生矢言不背棄阿富汗 英政界批撤軍：可恥

強生矢言不背棄阿富汗 英政界批撤軍：可恥
非洲裔遊民揮刀砍人致死 市警控謀殺

非洲裔遊民揮刀砍人致死 市警控謀殺

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
海地西南部城市萊凱(Les Cayes)一座教堂強震中部分坍塌。(美聯社)

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

2021-08-14 20:30
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷