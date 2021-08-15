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土耳其洪災達4層樓高 至少57死、逾2000人搭機撤離

編譯中心／綜合14日電
土耳其北部黑海地區受暴雨襲擊，引發嚴重洪災，造成房屋倒塌，汽車也被洪水沖走。（路透）
土耳其北部黑海地區受暴雨襲擊，引發嚴重洪災，造成房屋倒塌，汽車也被洪水沖走。（路透）

土耳其南部愛琴海沿岸，高溫野火，北部黑海沿岸卻大雨釀災，造成嚴重水災和土石流，土耳其災害與應變管理署指出，死亡人數已達57人，數十人失蹤，各省共2347人由直升機撤離。

黑海地區巴爾滕省（Bartin）、卡斯塔莫努省（Kastamonu）、希諾普省（Sinop）、薩姆森省（Samsun ）11日降下暴雨，山洪暴發摧毀房屋和橋梁，汽車被大水沖走。

土耳其災害與應變管理署指出，洪災造成的死亡人數已增加為57人。「我一輩子沒有見過這麼嚴重的水災。」內政部長索魯11日這麼說。他表示，部分地區洪水有3、4層樓高。

土耳其北部黑海地區受暴雨襲擊，引發嚴重洪災，造成房屋倒塌，汽車也被洪水沖走。（路...
土耳其北部黑海地區受暴雨襲擊，引發嚴重洪災，造成房屋倒塌，汽車也被洪水沖走。（路透）

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，土耳其才剛撲滅主要在愛琴海、地中海地區延燒至少15天的森林野火，黑海地區又發生嚴重水災。

科學家指出，毋庸置疑，人類燒煤、石油和天然氣造成氣候變遷，持續導致諸如熱浪、乾旱、野火、洪水、暴風雨等更多極端事件發生。隨著全球暖化，預期這些災難將更為頻繁。

有關黑海地區嚴重水災，「每日晨報」（Daily Sabah）報導，地質學家指出，營造工程使得卡斯塔莫努省波茲庫特縣（Bozkurt）埃濟內溪（Ezine stream）河床及周邊沖積平原的寬度從400公尺縮減為15公尺，民宅蓋在河濱，造成當地災情最慘重。

暴雨期間，河道縮減的溪流無法宣洩滾滾洪流，居民上傳的影片中可以看到波茲庫特縣的山洪往下游急沖，周圍建築和道路被水淹沒。地質學家德米爾塔什（Ramazan Demirtas）直指，這場災難實為人禍。

洪水 暴雨 石油

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