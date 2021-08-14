我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密西西比州疫情煞不住 醫院停車場改建方艙醫院

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

影／日本7縣共181萬人疏散躲洪水 九州暴雨水淹半層樓

編譯羅方妤／即時報導
日本福岡縣久留米市14日街頭洪水氾濫，甚至淹進住宅。路透
日本福岡縣久留米市14日街頭洪水氾濫，甚至淹進住宅。路透

日本共同社和NHK報導，受滯留鋒面影響，西日本迎來致災性暴雨。日本九州福岡、佐賀和長崎，及本州廣島、長野、島根和岐阜目前共82萬戶、181萬人收到最高級別的5級撤離警報，日本氣象廳警示，居民必須立刻避難，確保自身安全。

其中九州地區災情最嚴重，高達14條河川氾濫、發生14件土石坍方災害，有的房屋被沖垮，道路被洪水淹沒，導致汽車滅頂及房屋水淹半層樓。目前已知一名婦女死於13日長崎縣雲仙市土石崩塌意外，另有一人重傷，及兩人失蹤。

共同社報導，截至14日中午，24小時降雨量較多的地區是九州北部300毫米，接著是九州南部、四國、近畿、東海、關東甲信250毫米，及包括廣島縣在內200毫米等。

受滯留鋒面影響，西日本迎來致災性暴雨。其中九州地區災情最嚴重，高達14條河川氾濫...
受滯留鋒面影響，西日本迎來致災性暴雨。其中九州地區災情最嚴重，高達14條河川氾濫。路透

日本 洪水 暴雨

上一則

他自行打造直升機出意外 測試中旋翼飛出砸頭慘死

下一則

神學士帶回中世紀刑罰 將小偷臉龐塗黑遊街示眾

延伸閱讀

俱往矣

俱往矣
東京疫情達「災難級」 呼籲強制封鎖措施的聲浪升高

東京疫情達「災難級」 呼籲強制封鎖措施的聲浪升高
日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底

日本疫苗接種慢 日本經濟表現在G7中墊底
湖北暴雨成災 至少21人罹難、4人失聯

湖北暴雨成災 至少21人罹難、4人失聯

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年