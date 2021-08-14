影／日本7縣共181萬人疏散躲洪水 九州暴雨水淹半層樓

日本福岡縣久留米市14日街頭洪水氾濫，甚至淹進住宅。路透

日本 共同社和NHK報導，受滯留鋒面影響，西日本迎來致災性暴雨 。日本九州福岡、佐賀和長崎，及本州廣島、長野、島根和岐阜目前共82萬戶、181萬人收到最高級別的5級撤離警報，日本氣象廳警示，居民必須立刻避難，確保自身安全。

其中九州地區災情最嚴重，高達14條河川氾濫、發生14件土石坍方災害，有的房屋被沖垮，道路被洪水 淹沒，導致汽車滅頂及房屋水淹半層樓。目前已知一名婦女死於13日長崎縣雲仙市土石崩塌意外，另有一人重傷，及兩人失蹤。

共同社報導，截至14日中午，24小時降雨量較多的地區是九州北部300毫米，接著是九州南部、四國、近畿、東海、關東甲信250毫米，及包括廣島縣在內200毫米等。