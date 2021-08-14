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他自行打造直升機出意外 測試中旋翼飛出砸頭慘死

編譯周辰陽／即時報導
印度24歲青年機修工謝赫日前準備駕駛自製直升機升空試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死。取材自fr24news.com
印度24歲青年機修工謝赫日前準備駕駛自製直升機升空試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死。取材自fr24news.com

英國每日郵報13日報導，印度一位24歲青年日前準備駕駛自製直升機升空試飛時，機械卻出現致命故障，導致他疑似被主旋翼當場砸中頭部而死，整個過程更被在場見證的朋友拍攝下來。

根據報導，死者謝赫（Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim）是一位機修工，住在印度中部的亞瓦特馬爾（Yavatmal），花上兩年時間自力打造出一架超輕型直升機，10晚間準備在一處空地進行試飛。

從網路流傳影像可見，謝赫坐在駕駛座上，直升機的主旋翼與尾旋翼正快速旋轉。然而，尾旋翼迅速失控，隨即似乎從直升機斷裂，噴出的其中一個殘骸往上飛，接著就被主旋翼擊中，導致整架超輕型直升機失去重心。

就在此時，謝赫的身體因直升機機身向左傾而探出駕駛座外，頭部疑似先在瞬間被主旋翼直接切中，接著把臨時擋風玻璃的右前方砸凹。等到直升機停下來時，謝赫整個人動也不動地倒了下去，朋友們則趕緊衝上去幫忙。據報謝赫被送到醫院時已經命危，稍後就因傷勢過重不治身亡。

印媒《Lokmat》指出，謝赫中學就輟學，目前正在哥哥的氣焊工坊工作，對於嘗試新事物很有熱情，也希望世界能知道他的村子。謝赫受到電影《三個傻瓜》的啟發，決定在村子打造一架直升機，觀看許多YouTube影像以收集夢幻計畫的全部設計與組裝相關資訊，想讓自己的「Munna Helicopter」成為個人使用的低成本替代品，也希望有一天能經營自己的製造公司。

影片來源：YouTube

印度 電影 英國

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