東奧未能拉抬日相菅義偉低迷聲勢 黨內傳逼宮

日本首相菅義偉。路透

東京奧運日前落幕，但根據多家日媒最新民調顯示，日本首相菅義偉 內閣支持率不升反降，面對即將到來的相關選舉，讓自民黨內傳出首相換人的「逼宮」聲音。

日本時事通信社連續兩次民調顯示，菅義偉內閣支持率已連續兩個月跌破不到30%的「危險水域」。

就在日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 持續快速升溫下，菅義偉政府原本期待藉由成功舉辦東奧，讓支持率得以回升，但目前看來未達預期效果。

菅義偉擔任總裁（黨主席）的自民黨內，對任期即將於10月屆滿的眾議院 大選抱持危機意識，愈來愈多人認為面對即將舉行的自民黨總裁選舉，應該要有超過一人以上的候選人參與。

菅內閣8月支持率29.0%、7月支持率29.3%，進入所謂的執政「危險水域」，讓菅義偉政府的向心力開始下降，要維持政權已變得困難。

不僅時事通信社民調，還有朝日新聞、日本放送協會（NHK）最新公布的民調，都顯示菅內閣支持率已創下去年上任以來新低點。

曾任內閣閣員的自民黨人士說，菅內閣的情況持續嚴峻；自民黨幹事長二階俊博身旁人士也說，東奧舉辦並沒有拉抬內閣支持率的效果。

黨內資深人士說：「如果總裁不換人，沒辦法打眾議院選戰」；另一名黨內人士也說「這個政府已經結束」，透露出要求首相換人的想法。

在這種情況下，黨內不少人希望能在眾議院大選前先舉行總裁選舉；但站在菅義偉與二階的立場，是希望眾議院先改選，且就算總裁選舉要先舉行，也應該要採取不投票連任方式。不過，黨內人士認為如真採取不投票連任，「事實就大條了，有必要在黨內進行討論」。

但眼前的問題是找不到一個「後菅義偉時代」的接任人選。去年總裁選舉跟菅義偉競爭的前政調會長岸田文雄，目前是否再戰總裁態度尚未明朗；前幹事長石破茂對投入總裁選舉持慎重態度。

至於有高度意願參選的前總務大臣高市早苗，及正在思索擁立自有人選的中堅派及年輕一輩的自民黨人士，要如何取得20人推薦書也是課題。

自民黨內派閥麻生派資深人士對COVID-19疫情肆虐時換指揮官表示憂慮，也擔心在疫情下的黨內政局可能招致輿論反彈。

讀賣新聞報導，菅義偉擔任總裁的任期將於9月底屆滿，自民黨即將舉行總裁選舉，不過自民黨內出現愈來愈多要求多人參選的正式選戰，似乎有意牽制二階所策劃的讓菅義偉「不投票連任」。

這些相關發言都著眼在眾議院大選在即，對內閣支持率低迷有著強烈危機感。接近菅義偉的自民黨內幹部說，在疫情擴大無法遏止的嚴峻時刻，並非黨內爭執的好時機。