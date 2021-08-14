我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

東奧未能拉抬日相菅義偉低迷聲勢 黨內傳逼宮

中央社／東京14日綜合外電報導
日本首相菅義偉。路透
日本首相菅義偉。路透

東京奧運日前落幕，但根據多家日媒最新民調顯示，日本首相菅義偉內閣支持率不升反降，面對即將到來的相關選舉，讓自民黨內傳出首相換人的「逼宮」聲音。

日本時事通信社連續兩次民調顯示，菅義偉內閣支持率已連續兩個月跌破不到30%的「危險水域」。

就在日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續快速升溫下，菅義偉政府原本期待藉由成功舉辦東奧，讓支持率得以回升，但目前看來未達預期效果。

菅義偉擔任總裁（黨主席）的自民黨內，對任期即將於10月屆滿的眾議院大選抱持危機意識，愈來愈多人認為面對即將舉行的自民黨總裁選舉，應該要有超過一人以上的候選人參與。

菅內閣8月支持率29.0%、7月支持率29.3%，進入所謂的執政「危險水域」，讓菅義偉政府的向心力開始下降，要維持政權已變得困難。

不僅時事通信社民調，還有朝日新聞、日本放送協會（NHK）最新公布的民調，都顯示菅內閣支持率已創下去年上任以來新低點。

曾任內閣閣員的自民黨人士說，菅內閣的情況持續嚴峻；自民黨幹事長二階俊博身旁人士也說，東奧舉辦並沒有拉抬內閣支持率的效果。

黨內資深人士說：「如果總裁不換人，沒辦法打眾議院選戰」；另一名黨內人士也說「這個政府已經結束」，透露出要求首相換人的想法。

在這種情況下，黨內不少人希望能在眾議院大選前先舉行總裁選舉；但站在菅義偉與二階的立場，是希望眾議院先改選，且就算總裁選舉要先舉行，也應該要採取不投票連任方式。不過，黨內人士認為如真採取不投票連任，「事實就大條了，有必要在黨內進行討論」。

但眼前的問題是找不到一個「後菅義偉時代」的接任人選。去年總裁選舉跟菅義偉競爭的前政調會長岸田文雄，目前是否再戰總裁態度尚未明朗；前幹事長石破茂對投入總裁選舉持慎重態度。

至於有高度意願參選的前總務大臣高市早苗，及正在思索擁立自有人選的中堅派及年輕一輩的自民黨人士，要如何取得20人推薦書也是課題。

自民黨內派閥麻生派資深人士對COVID-19疫情肆虐時換指揮官表示憂慮，也擔心在疫情下的黨內政局可能招致輿論反彈。

讀賣新聞報導，菅義偉擔任總裁的任期將於9月底屆滿，自民黨即將舉行總裁選舉，不過自民黨內出現愈來愈多要求多人參選的正式選戰，似乎有意牽制二階所策劃的讓菅義偉「不投票連任」。

這些相關發言都著眼在眾議院大選在即，對內閣支持率低迷有著強烈危機感。接近菅義偉的自民黨內幹部說，在疫情擴大無法遏止的嚴峻時刻，並非黨內爭執的好時機。

菅義偉 眾議院 疫情

上一則

南韓衝莫德納總部「催貨」 獲美贈40萬劑嬌生疫苗

下一則

他自行打造直升機出意外 測試中旋翼飛出砸頭慘死

延伸閱讀

英國鏈球手苦籌訓練費 網拍東奧紀念品

英國鏈球手苦籌訓練費 網拍東奧紀念品
拜登與菅義偉通電話 讚揚日本成功舉辦奧運

拜登與菅義偉通電話 讚揚日本成功舉辦奧運
比東奧前還糟 日相菅義偉支持度創新低 首跌破3成

比東奧前還糟 日相菅義偉支持度創新低 首跌破3成
日本將調整通膨組成項目的權重 可能拖累通膨步入通縮

日本將調整通膨組成項目的權重 可能拖累通膨步入通縮

熱門新聞

孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
疫苗專家警告，由於仍有許多國家無法取得疫苗，富國施打第三劑只會讓全球疫情惡化。（路透）

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

2021-08-13 22:27
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡