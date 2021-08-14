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阿富汗危急 英國防長：凱達組織恐捲土重來

編譯中心／綜合13日電
神學士13日一口氣攻占包括南部省份海曼德省會拉什卡加在內四座省會。（歐新社）
神學士13日一口氣攻占包括南部省份海曼德省會拉什卡加在內四座省會。（歐新社）

阿富汗情勢危急，歐洲多國關閉駐喀布爾大使館，並打算包機載回使館人員，北約各國大使13日在布魯塞爾開會討論迅速惡化的阿富汗安全局勢，並協調出各國減少駐喀布爾使館人員的措施。與此同時，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）13日表示，他擔心正走向失敗國家的阿富汗，恐淪為武裝分子的溫床，凱達（al Qaeda）組織可能藉機捲土重來。

華勒斯告訴英國「天空新聞網」（Sky News）：「我絕對擔心這些失敗國家是這類人的溫床。」華勒斯指出，西方必須了解到，即使無法立即解決阿富汗等國家的問題，仍應設法掌控局勢。

美國12日宣布將增派3000名士兵至阿富汗首都喀布爾協助撤離使領館的工作人員，英國也打算派遣約600名士兵保護使館安全及協助撤離本國公民。德國13日宣布將把駐喀布爾大使館人員數量減至最低，並決定將原定本月底包機載回使館工作人員的時程提前。丹麥和挪威將暫時關閉駐喀布爾大使館；芬蘭則表示將撤離最多130名當地阿富汗人員，芬蘭駐阿富汗大使館目前維持開放。

民兵組織神學士攻城掠地升高阿富汗境內危機之際，聯合國難民署警告，衝突加劇對流離失所婦女和孩童造成的衝擊，同時呼籲阿富汗鄰國維持邊界開放。聯合國難民署發布聲明稿指出，阿富汗境內34省中的32省陷入衝突中，因而受影響的女人和女孩尤其令人擔憂，自5月底以來被迫逃亡的近25萬阿富汗人民中，約80%是婦女和兒童。

阿富汗情勢危急，導致數以萬計民眾逃離家園。圖為阿富汗民眾13日聚集巴基斯坦邊境。...
阿富汗情勢危急，導致數以萬計民眾逃離家園。圖為阿富汗民眾13日聚集巴基斯坦邊境。 （Getty Images）

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