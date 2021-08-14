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少數政府難施展 傳加拿大總理擬提前大選

編譯中心／綜合13日電
加拿大總理杜魯多傳將在15日宣布提前大選。（路透）
加拿大總理杜魯多傳將在15日宣布提前大選。（路透）

4名熟悉相關事務的消息人士12日表示，加拿大總理杜魯多打算提前在9月20日舉行大選，希望選民能支持政府花大錢來對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的計畫。

消息人士說，杜魯多（Justin Trudeau）將於15日做正式宣布。由於事涉敏感，消息人士要求不具名。杜魯多的幕僚前幾個月就曾表示，執政的自由黨將推動在今年底前舉行大選，比表定時間早兩年。

杜魯多目前的少數政府得仰賴其他反對黨來推動立法。最近幾個月，杜魯多曾抱怨他口中的反對黨掣肘行為，「眾議院的阻撓和毒害程度，是真正令人憂慮的事」。

自由黨透過大量支出來幫助疫情下的人民和企業，累計債務創紀錄。自由黨還打算在未來3年額外挹注1000億加幣（約798億9000萬美元）來振興經濟，這筆金額占國內生產毛額（GDP）3%至4%左右。

預料加拿大第3季經濟成長將回彈，而且加拿大目前疫苗接種情形在全球排名極佳。

杜魯多2015年大選在眾議院338席中拿下過半席次。但在他塗黑臉參加派對的舊照曝光，引發種族歧視爭議後，2019年大選席次大減。

據中央廣播電台引述法新社報導，反對派領袖反對提前大選。其中一位反對黨領袖致函西蒙，要求她拒絕杜魯多的提議，並表示他領導的政黨將繼續支持自由黨少數政府通過關鍵立法，直到疫情結束為止。

新民主黨(NDP)領袖駔勉誠(Jagmeet Singh)表示，「杜魯多想要像疫情已經結束般的行動…但疫情還没結束，人民仍然很擔憂」。

根據阿巴卡斯數據(Abacus Data)所做的最新民調，如果現在就舉行選舉，自由黨的支持度為37%。保守黨和新民主黨則分別為28%和20%。

調查也顯示，38%的加拿大選民願意在今年秋天投票，17%的人堅決反對。但如果COVID-19確診增加，五分之一的選民表示，「會氣到不投票給自由黨」，其中有許多是自由黨的支持者。

加拿大總理杜魯多(左)傳將在15日宣布提前大選。（路透）
加拿大總理杜魯多(左)傳將在15日宣布提前大選。（路透）

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