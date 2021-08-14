假釋三星李在鎔惹議 文在寅：為救南韓半導體

南韓三星電子副會長李在鎔。（美聯社）

因牽涉國政干政事件被判刑後入獄的南韓三星 電子副會長李在鎔13日獲假釋。李在鎔當天上午在首爾拘留所 結束確認身份等程序後，離開了待了207天的拘留所。

李在鎔出獄後在拘留所前表示：「非常抱歉讓國民深感擔憂。我深知大眾的擔心、譴責、憂慮和期待，今後將恪守本分。」李在鎔並未回答記者的其他提問，便乘坐等候的汽車直奔企業總部。

李在鎔今年1月在干預國政事件發回重審中被判二年六個月有期徒刑，這是他再次入獄後時隔207天獲假釋。根據法務部保護觀察審查委員會的規定，李在鎔在刑期結束的明年7月以前須接受保護觀察。

李在鎔須另外獲得法務部長的批准，否則不得恢復經營活動。但法務部長官朴範界表示，未曾研討或考慮取消李在鎔的就業限制。李在鎔因涉嫌非法繼承經營權和非法注射丙泊酚（牛奶針）等還在另外接受法院審判，或有再次入獄的可能。

針對李在鎔獲假釋，青瓦台表示，這是考慮到國家利益作出的選擇，希望國民理解。青瓦台國民溝通首席秘書朴洙賢13日表示，深知國民對李在鎔的假釋存在正反意見，反對意見認為給予李在鎔假釋為特權。他說，國民反對自有道理，但在另一方面，在嚴重的危機情況下，也有很多國民期待李在鎔在半導體產業和疫苗領域發揮作用而要求假釋李在鎔。

在回答記者「是否可以解讀為這是文在寅 總統的立場」的提問時，青瓦台一位高層人士表示，這是文在寅總統的立場。高層人士解釋，建構全球半導體供應鏈是韓美首腦會談的後續措施，不少聲音也指出，在目前新冠疫情形勢趨緊的情況下，也需要假釋李在鎔並讓其發揮確保新冠疫苗的作用，希望文在寅對此表態，相關決定已回應了上述要求。

三星電子市值占南韓股市整體股價約兩成，占南韓出口額的四分之一。企業界和文在寅政府官員許多人都支持提早讓李在鎔出獄。有專家表示，大部分民調都支持李在鎔提早出獄，對於明年3月總統大選來說，讓李在鎔提前出獄可以討好數百萬三星的股民，有利執政黨選情。