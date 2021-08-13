我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

批拜登撤軍阿富汗「沒設條件」川普：我在位會更成功

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

俄富豪政客誤認聲響為熊 直接開槍打死人 下場慘了…

編譯張君堯／綜合報導
俄羅斯近日發生一起離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。（取材自推特）
俄羅斯近日發生一起離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。（取材自推特）

俄羅斯近日發生一起離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。

根據俄羅斯通訊社RIA報導，這名政客現年55歲、名叫雷德金（Igor Redkin），他本月2日在烏斯季博利舍列次基區（Ust-Bolsheretsky）區歐澤諾夫斯基村（Ozernovsky）附近的一個垃圾場外時，疑似聽見有熊活動的聲響，於是開槍想要嚇跑對方，後來才得知當地一名30歲居民在同一時間、地點受傷，隨後送醫不治，雷德金這才知道自己闖下大禍。

雷德金經過4天的調查才終於認罪，並於向官員稱「已經下定決心並準備接受法院將確定的懲罰」，當局決定先將他軟禁兩個月、一直到10月6日等待法院最終判決。據悉，雷德金是堪察加半島數個大型產業的合夥人，同時也是俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」的成員。

這起槍擊事件是最近幾天發生的第二起與雷德金有所關聯的災難性事件之一。據報導，他的私人公司所擁有的一架直升機12日墜入俄羅斯遠東堪察加半島的一座湖中，雖有8人成功獲救，但仍造另外8名乘客死亡。

連續兩起意外事件無疑重擊了雷德金，他除了因槍擊事件受到指控外，還被統一俄羅斯黨開除。該黨總委員會副書記、國家杜馬副主席列文科（Yevgeny Revenko）表示「儘管這是一起『過失殺人』案件，但該黨的決策是暫停任何涉及刑事案件的黨員身分」。

俄羅斯 槍擊

上一則

求停戰 傳阿富汗提權力共享 神學士拒絕

延伸閱讀

日確診再攀新高 專家：如災害失控

日確診再攀新高 專家：如災害失控
鞋店抽獎起爭執 店員勸架被槍殺

鞋店抽獎起爭執 店員勸架被槍殺
影／俄羅斯公車氣爆 1死15傷 行車紀錄器拍下驚悚瞬間

影／俄羅斯公車氣爆 1死15傷 行車紀錄器拍下驚悚瞬間
英國普利茅斯夜爆槍響釀6死 槍手飲彈自盡

英國普利茅斯夜爆槍響釀6死 槍手飲彈自盡

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
孟晚舟11日出門前往聽證會。(美聯社)

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

2021-08-12 11:08
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國王子哈利與妻子梅根，攝於去年3月。（美聯社）

哈梅沒受邀壽宴 王室專家：歐巴馬不喜歡哈利

2021-08-11 03:35
哈利王子將出書暢談皇室生活，專家預測皇室成員人人都難毫髮無傷。（路透資料照片）

哈利出書 英皇室難毫髮無傷？被修理最慘的可能是她

2021-08-06 13:39

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍

霍尊2天約砲1次「淫亂對話」曝光 買壯陽藥拚1晚3槍