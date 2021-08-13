俄富豪政客誤認聲響為熊 直接開槍打死人 下場慘了…

俄羅斯近日發生一起離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。（取材自推特）

俄羅斯 近日發生一起離奇命案，一名身價不斐的政客因誤將人當作棕熊、當場「開槍示警」，不料就這樣殺害對方，這名政客目前也被軟禁接受調查。

根據俄羅斯通訊社RIA報導，這名政客現年55歲、名叫雷德金（Igor Redkin），他本月2日在烏斯季博利舍列次基區（Ust-Bolsheretsky）區歐澤諾夫斯基村（Ozernovsky）附近的一個垃圾場外時，疑似聽見有熊活動的聲響，於是開槍想要嚇跑對方，後來才得知當地一名30歲居民在同一時間、地點受傷，隨後送醫不治，雷德金這才知道自己闖下大禍。

雷德金經過4天的調查才終於認罪，並於向官員稱「已經下定決心並準備接受法院將確定的懲罰」，當局決定先將他軟禁兩個月、一直到10月6日等待法院最終判決。據悉，雷德金是堪察加半島數個大型產業的合夥人，同時也是俄羅斯執政黨「統一俄羅斯黨」的成員。

這起槍擊 事件是最近幾天發生的第二起與雷德金有所關聯的災難性事件之一。據報導，他的私人公司所擁有的一架直升機12日墜入俄羅斯遠東堪察加半島的一座湖中，雖有8人成功獲救，但仍造另外8名乘客死亡。

連續兩起意外事件無疑重擊了雷德金，他除了因槍擊事件受到指控外，還被統一俄羅斯黨開除。該黨總委員會副書記、國家杜馬副主席列文科（Yevgeny Revenko）表示「儘管這是一起『過失殺人』案件，但該黨的決策是暫停任何涉及刑事案件的黨員身分」。