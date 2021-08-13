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「高溫穹頂」惹禍 義大利出現歷史新高48.8°C

編譯中心╱綜合12日電
義大利出現「歷史新高溫」。圖為羅馬有狗飼主在高溫下為狗淋水。(美聯社)
義大利出現「歷史新高溫」。圖為羅馬有狗飼主在高溫下為狗淋水。(美聯社)

歐洲近期受到「超級熱浪」侵襲，而日前義大利更出現「歷史最高溫」，據報告顯示其溫度高達攝氏48.8度。

英國衛報報導，若這項數據被世界氣象組織所接受，它將打破1977年在雅典創下的攝氏48度高溫的歐洲紀錄。此次新高溫是在義大利西西里島的錫拉丘茲（Syracuse）的一座監測站所測量，並很快得到該島氣象當局的證實。

這一發現是在一股猛烈熱浪穿過地中海、一路延伸到突尼西亞和阿爾及利亞之際出現的，目前這股熱浪已經在該地區「燃燒」了一個多星期，義大利政府也已宣布進入緊急狀態，此外，包括土耳其和希臘也遭受毀滅性大火的打擊。

蘇格蘭氣象學家斯鄧肯（Scott Duncan）表示「更多的高溫是不可避免的，席捲北非大部分地區和南歐的危險熱浪正在上演，未來幾天，熱浪的焦點將略微向西和向北轉移」。

北半球今年包括加拿大、美國西部、芬蘭、愛沙尼亞、土耳其和莫斯科的溫度記錄紛紛被打破，造成前所未有的洪水席捲德國和中國部分地區，而世界上最大的西伯利亞針葉林也出現創紀錄的野火。

歐洲這波十年來最嚴重熱浪，與今夏稍早美西破紀錄高溫，專家歸咎於「高溫穹頂」現象（heat dome）。所謂「高溫穹頂」是將熱氣困在一定區域的高壓氣泡。根據最新熱浪地圖，未來一周歐洲氣溫很可能還會達到攝氏47至49度的酷熱程度。

美國「華盛頓郵報」報導，美國和加拿大西部今年6、7月遭到數波氣溫破紀錄的熱浪襲擊，禍首也是夏天經常出現、且是大多數熱浪成因的高溫穹頂。這種天氣現象是由於強大高壓籠罩大片區域，造成底下的空氣壓縮並持續升溫。

除此之外，燃燒化石燃料造成背景溫度更高，也會使得高溫穹頂情況更嚴重。

高溫 熱浪 義大利

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